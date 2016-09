Podle internetové služby onemilliontweetmap.com, která na mapě zobrazuje použití twitterových hesel, měla debata mezi internetovými uživateli velký ohlas. V pondělí večer (v Evropě v noci z pondělí na úterý) se jednalo o nejpopulárnější twitterové téma.

O popularitě debaty kandidátů svědčí hashtag #DebateNight. Ve velkém ho použivali uživatelé i mimo USA.

1. Populární Tweety

Uživatelé twitteru dávali najevo svoji náklonnost pomocí hesel (hashtagů) #ImWithHer (jsem s ní) a #TrumpTrain (Trumpův vlak). Více uživatelů se projevovalo jako fanoušci Clintonové.



#ImWithHer se nejvíce používalo v New Yorku a Los Angeles, #TrumpTrain bodovalo hlavně v New Yorku a Dallasu. Nejaktivnější byla města mimo střed USA a poblíž pobřeží, především New York, Chicago, Dallas a Los Angeles.

2. Sledovanost

Předběžné výsledky sledovanosti se pohybují kolem 100 milionů, což by byl rekord, napsal Variety.com. Byl by to nejvyšší počet diváků za 56letou historii kandidátských debat a sledovanost by byla srovnatelná se Superbowlem - finálovým zápasem v americkém fotbalu, kterým vrcholí play-off severoamerické NFL.

První kandidátskou diskuzi v roce 2012, v níž se střetli demokrat Barack Obama republikán Mitt Romney, sledovalo 67 milionů diváků. CNN tedy tentokrát předpovídá značný nárůst.

Podle ankety Twitter Government 48 procent dotázaných u sledování debaty používalo televizi, telefon i počítač. Debatu živě přenášely zavedené mediální společnosti i přes Facebook.

Dosud nejsledovanější debata se odehrála v roce 1980 mezi Ronaldem Reaganem a Jimmy Carterem. Tehdy debatu sledovalo 81 milionů lidí.

3. Nejsdílenější výrok

Nejsdílenější, tedy nejvíce retweetovaný výrok související s debatou, patřil podle twitterového účtu Twitter Government Trumpovi: „Koncept globálního oteplování byl vytvořen Číňany a pro Číňany. Jeho smyslem je poškodit americkou výrobu tak, že nebude schopná konkurovat“.



Jedná se přitom o čtyři roky starý tweet. Donald Trump během pondělní debaty popřel, že někdy tuto větu vyslovil. Tweet přitom pochází z jeho oficiálního účtu a lidé si ho posílali jako důkaz.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. listopadu 2012

4. Nejpopulárnější témata na sociální síti

Uživatelé twitteru se nejvíce otírali o témata, která zajímají před volbami prakticky kohokoli na světě. V USA jsou ale velkým tématem zbraně. Američané se obávají střeleckých útoků, část společnosti ale považuje potenciální omezení práva na vlastnictví zbraně za protiústavní.



Témata podle popularity podle průzkumu Twitter Government:

Ekonomika Zahraniční vztahy Energie a životní prostředí Terorismus Zbraně

4. Na koho směřovaly tweety

Příspěvků s heslem #Trump bylo o značný počet více než tweetů odkazujících na Clintonovou, z hesla #Trump ale nelze zjistit, zda se jednalo o příznivce, či odpůrce.



Final share of Twitter conversation around the candidates on stage:



62% - @realDonaldTrump

38% - @HillaryClinton pic.twitter.com/U4idTUvGhj — Twitter Government (@gov) 27. září 2016

#Trump byl nejpopulárnější v New Yorku a Los Angeles.

5. Koho debata zajímala

Mimo Spojené státy o debatě diskutovalo na twitteru nejvíce uživatelů v Londýně a Amsterdamu. Nejčastěji k tomu užívali #debatenight.



Kde uživatelé nejvíce používali hashtag #debatenight

6. Kdo vyhrál?

Podle bleskového průzkumu televizní stanice CNN 62 procent dotázaných považuje Clintonovou za vítězku debaty, zatímco pro Trumpa hlasovalo 27 procent. Podle 53 procent dotázaných byla Clintonová „upřímnější a bezprostřednější“, podle 40 procent byl naopak lepší Trump.



Za vítěze se ale prohlásili oba kandidáti. Hillary Clintonová citovala zmíněný výzkum CNN. Donald Trump se za svůj výkon pochválil a napsal, že kromě CNN, kterou nesleduje, zvítězil v průzkumech diváků. Jako příklad uvedl anketu na serveru Time, kde dle jeho slov hlasovalo 800 tisíc lidí.

List Los Angeles Times si na rozbor debaty přizval tři analytiky. Všichni tři jako vítěze označili Clintonovou. List Washington Post zase kandidáty oznámkoval. Clintonové udělil známku B+, Trumpovi B.

7. Rozdíly mezi skupinami

Podle výzkumu Public Policy Polling (PPP), vykonaném na 1002 divácích, se americká veřejnost dělí na příznivce Trumpa a Clintonové i podle pohlaví a etnicity.

Clintonová v debatě zvítězila především mezi ženami, volilo by jí 54 procent dotázaných, Trumpa 36 procent. Kandidátka demokratů má výrazný náskok mezi dotázanými černochy a latino, volilo by ji 77 procent, Trumpa jen 13. Mezi dotázanými bělochy je rozdíl minimální, Clintonovou by volilo 47 procent a Trumpa 45.