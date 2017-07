19letý terorista chtěl vraždit v Londýně na koncertu Eltona Johna při výročí 9/11. Dostal doživotí

Haroon Syed, pocházející z Hounslow v západním Londýně, se tak přidá ve vězení ke svému o pět let staršímu bratrovi Nadirovi. Ten byl loni v červnu v Británii odsouzen na 15 let za plánování džihádistického útoku s nožem.



19letého Brita Haroona, který se chtěl přidat i Islámskému státu a pak zaútočit, zastavily britské tajné služby. Jeho snahy opatřit si bombu a střelné zbraně zachytil na webu agent a začal se vydávat za džihádistu, který mu pomůže. Policie má nahrané rozhovory na sociálních sítích a po telefonu, kde žádá po Abú Jusufovi (kontakt vytvořený britským agentem) pomoc s nákupem výbušnin a samopalu.



Agentovi zpočátku řekl, že by nejprve při útoku střílel zbraní a pak se zřejmě odpálil. Syed se s agentem dokonce nad svými plány sešel osobně v kavárně. Diskuze pokračovaly i v srpnu.



Žádal aby v bombě bylo hodně hřebíků

30. srpna 2016 Syed řekl: „Možná dám bombu do vlaku, pak z něj vyskočím a vlak vyletí do vzduchu. Zeptám se bratra, zda by mi dokázal pomoci se sestrojením takové bomby,“ citovala BBC vyšetřovatele. Agent alias Abú Jusuf pak souhlasil s opatřením bomby výměnou za 150 liber (cca 4500 Kč). Syed Jusufa požádal, aby v bombě bylo hodně hřebíků - pro maximální smrtící účinek.



Příslušníci protiteroristické jednotky Syeda zatkli 8. září. Když jej detektivové požádali, aby jim dal kód na odblokování jeho mobilního telefonu, odpověděl: „Je to ISIS. Líbí se vám to?“



V dubnu letošního se Syed přiznal, že mezi dubnem až zářím loňského roku plánoval teroristický útok. Jeho právníci se pak snažili tvrdit, že šlo o fantazie a že si pletl realitu s videohrami. Syed se nyní sice podle soudu kaje a odsoudil i útok na koncertu Ariany Grande v Manchesteru, přesto dostal doživotí - z kterého si musí ve vězení odsedět nejméně 16,5 roku.