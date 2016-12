Adoptuje Zeman Ovčáčka? Obdrží Putin české vyznamenání? Bookmakeři vypsali kurzy

Patříte-li mezi fanoušky tipování výsledků sportovních klání, od čtvrtka máte rozšířené možnosti. Nejstarší tuzemská sázková kancelář Fortuna totiž vypsala kurzové sázky na netradiční politické a ekonomické události nadcházejícího roku.



V kurzu 1:1000 si tak můžete vsadit třeba na to, že hradní mluvčí Jiří Ovčáček se v příštích dvanácti měsících stane šéfem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nebo ředitelem jím často kritizované České televize. Ve chvíli, kdy by se jedna z těchto variant skutečna stala, ze vsazené stokoruny byste rázem vytěžili stotisícovou částku.

V nabídce jsou přitom ještě mnohem lákavější možnosti. Například že Jiřího Ovčáčka adoptuje prezident Miloš Zeman (1:1250), ruská hlava státu Vladimír Putin obdrží státní vyznamenání České republiky (1:4000) nebo jeho americký protějšek Donald Trump prodá Rusku Aljašku (1:5000). Za „pouhou“ stovku byste tak v tomto případě získali až půl milionu korun. Činy spojené se zmiňovanými prezidenty se přitom objevují v sázkovém katalogu nejčastěji.

Humorná tradice

„Jedná se o tradiční záležitost. Jsou to silvestrovské sázky, takže v některých případech mají určitý nádech humoru,“ řekl serveru Lidovky.cz tiskový mluvčí společnosti Petr Šrain. Sázky podobného typu jsou podle něj populární u tisíců zákazníků, jde ale spíše o okrajovou záležitost, která se běžnému sázení na sportovní výsledky nemůže finančně rovnat.

„Na sázky, které jsou minimálně pravděpodobné, sázkaři žádné velké finanční prostředky nevkládají. Vsadí si spíše za menší částku, aby měli v ruce mimořádný tiket. Celkové vklady se obvykle pohybují na úrovni desítek, maximálně stovky tisíc korun,“ uvedl Šrain. Pro srovnání: během letošního fotbalového mistrovství Evropy ve Francii přijala Fortuna sázky za více než 655 milionů korun, čímž tehdy zhruba o třetinu překonala předešlý rekord ze světového šampionátu v roce 2014.



Fortuna nezapomněla jako tradičně poškádlit také konkurenci. Na to, že Tipsport bude mít nového majitele, vypsala kurz 68:1. Čínská skupina CEFC by mohla zase koupit Škodu Transportation (5:1), Tatra Trucks (4:1) nebo Unipetrol (20:1). Na to, že by odvolala Jaroslava Tvrdíka z funkce místopředsedy představenstva skupiny, je vypsán kurz 3:1.

Netypické sázky budou u Fortuny zpřístupněné až do sobotní 23. hodiny, poté by měla jejich platnost vypršet. Není ovšem vyloučené, že v případě velké atraktivity pro sázkaře by je bookmakeři, jež mají sázky na starosti, mohli v nabídce podržet delší dobu.

Baví se i konkurence

Sázení na společenské události přitom není nic neobvyklého ani u konkurenčních provozoven. Tipsport stanovil kurzy například na to, že lobbista Marek Dalík uteče z vězení (300:1), Karel Gott oznámí konec kariéry a uspořádá závěrečný koncert na Strahově (20:1), českou Miss bude zrzka (8:1) nebo že Andrej Babiš koupí TV Nova (50:1).



Z politických událostí vypsali bookmakeři Tipsportu kurzy třeba na to, že herečka Veronika Žilková bude jmenována ministryní kultury (100:1), premiér Bohuslav Sobotka rezignuje na post předsedy ČSSD (10:1) nebo že parlamentní volby vyhraje KSČM (100:1). Na to, že by začal platit zákaz konzumace tvrdého alkoholu v českých hospodách, je stanoven kurz 5000:1.

Co vše se podle sázkové kanceláře Fortuna může stát na ekonomické scéně v roce 2017?

Zatímco Fortuna má zmíněné události ve své nabídce už teď, Tipsport a dceřiná Chance s jejich zařazením zatím vyčkávají. V nabídce se budou podle aktuálnosti objevovat, některé hned, některé až během roku,“ řekl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.