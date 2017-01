Advokátka má jít za okradení seniora na osm let do vězení. Zfalšovala závěť

PRAHA Advokátka Michaela Salačová, která spolu s dalšími lidmi připravila umírajícího seniora o majetek v hodnotě desítek milionů korun, má jít za podvod a vydírání na osm let do vězení. Nesmí také deset let vykonávat právnickou činnost. Její spolupachatelka, věštkyně Štěpánka Kunstová, dostala za stejné skutky šestiletý trest.

Ve středu tak rozhodl pražský městský soud, který se případem zabýval podruhé, první verdikt zrušil odvolací soud kvůli nedostatkům v dokazování. Středeční rozsudek není pravomocný. Salačová byla před sedmi lety správkyní majetku seniora. Poté, co zjistila, že je nesvéprávný, převedla podle obžaloby jeho majetek na Kunstovou, od které si podle obžaloby nechala předpovídat budoucnost. Mimo jiné šlo o mužovu rodinnou vilu, družstevní byt nebo rodinnou hrobku. „Vina obžalovaných byla bezpochyby prokázána,“ řekl předseda trestního senátu Tomáš Kubovec. K usvědčení Salačové a Kunstové přispěly odposlechy i to, že se jejich další spolupachatelé Martin Goga a Marek Pavko přiznali. Muži podepisovali jako svědci falešnou závěť, s jejíž pomocí chtěly ženy získat seniorův zbylý majetek. Soud je ve středu potrestal dvouletou podmínkou. Stejný trest dostal také advokát Jan Slunéčko, který falešné závěti ověřoval. Všichni tři i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání, v jejich případě je rozsudek pravomocný. Podle Salačové byly některé důkazy i odposlechy získány nezákonně, a soud by k nim neměl přihlížet. Kubovec však poukázal na to, že se jejich zákonností zabýval odvolací soud, který pochybení neshledal. Kunstová tvrdí, že nevěděla o tom, že šlo o podvod. „Nevěděla jsem, že někomu ubližuju,“ řekla soudu. Salačová na začátku roku 2010 zjistila, že tehdy šestaosmdesátiletý muž, který trpěl Alzheimerovou chorobou, vlastní hodnotný majetek. Podle obžaloby ho navštívila v sanatoriu, kde pobýval, a nechala podepsat prázdné papíry. Pomocí těch pak zfalšovala kupní smlouvy, kterými převedla část mužova majetku na Kunstovou. Poté, co v květnu 2010 muž zemřel, Salačová podle obžaloby zfalšovala závěť, aby na Kunstovou převedla i zbytek jeho majetku. Závěť ale napadli další lidé, kteří od poškozeného věděli, že by po něm měli dědit. Celková hodnota majetku, který Salačová převedla nebo se chystala převést, dosáhla skoro 30 milionů korun. Obžaloba také tvrdí, že Salačová s Kunstovou vydíraly družku zemřelého, na kterou přepsal jeden ze svých bytů. Ženu prý pod pohrůžkou násilí donutili podepsat s Kunstovou darovací smlouvu. To ale obě ženy odmítají. Podle nich naopak družka seniora využívala - ještě za jeho života totiž vybrala miliony korun z jeho soukromých účtů. Kvůli tomu ji vyšetřovala i policie, případ však nakonec odložila.