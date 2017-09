Aeroflot podává jídlo z nové ruské kuchyně. Například mořský jazyk s obilninami

MOSKVA Pokud sedíte v byznys třídě na palubě letadla Aeroflotu a listujete poledním menu, nedivte se, až narazíte na mořský jazyk s obilninami a sladkým luskovým hráškem. Ruský národní letecký přepravce se totiž rozhodl seznámit cestující s jídly z nové ruské kuchyně.

Aeroflot poprvé svěřil stravování v byznys třídě do rukou mladým ruským šéfkuchařům, uvedl ruský časopis Ogoňok. Ještě před rokem Aeroflot sázel na proslulé zahraniční šéfkuchaře, často z restaurací s michelinskými hvězdami. Teď se ale rozhodl, že sáhne po vynikajících domácích kuchařích.

Ruské šéfkuchaře nevybírali nazdařbůh, ale ve dvoufázovém konkurzu. První etapa se odehrála v regionech, kde vytřídili desítky uchazečů. Výběrem prošlo osm šéfkuchařů z pěti měst: Moskvy, Petrohradu, Soči, Novosibirsku a Vladivostoku.

Každý měl připravit tři teplé chody: povinně z ryby a vegetariánské jídlo, třetí mohlo být kuře, anebo jiné maso. Všechna jídla pak prošla ochutnávkou naslepo v kulinářské škole Chefshows by Novikov.

Celerové pyré nahradila černá rýže

Celou záležitost svěřilo vedení Aeroflotu profesionálům. V porotě usedli restauratéři Boris Zarkov a Ilja Tjutěnkov, gastronomičtí kritici Alexandr Iljin a Světlana Kesojanová a také organizátor Ruského restauratérského festivalu Alexandr Sysojev. Každý hodnotil jídlo podle desetibodové škály a součet bodů určil vítěze.

První místo získal Jevgenij Vikenťjev z Petrohradu, druhé jeho krajan Igor Grišečkin, třetí místo připadlo Vitaliji Istominovi z Moskvy.

Až po určení vítězů uspořádali speciální ochutnávku pro vedení aerolinek. Letecké menu se podávalo v prostředí maximálně blížícímu se realitě - na palubě Boeingu 777. I když nikoliv za letu, ale na letišti Šeremeťjevo.

Vedení prosadilo některé úpravy. Například celerové pyré nahradila černá rýže. Pak už bylo možné jídla předat do výroby. Šéfkuchaři se vydali do kuchyně podniku Aeromar, který je hlavním dodavatelem palubní stravy Aeroflotu, aby místní kuchaře zasvětili do všech tajů. Od poloviny srpna lze už nová jídla vychutnávat na palubě.

Nejde o jednorázový experiment

„Jsou na jídelníčku na středních a dálkových linkách. Někdy budou v nabídce dvě jídla od šéfkuchařů, jindy všechna tři,“ vysvětlují v oddělení řízení kvality Aeroflotu.

Nejde o jednorázový experiment. Konkurzy šéfkuchařů teď plánují pořádat každé tři měsíce. Právě tak často se mění jídelníček v byznys třídě. Jídla v ekonomické třídě se mění jednou za půl roku. Ale i tyto chody se stávají zajímavějšími. Například se snaží naladit cestující v ekonomické třídě na zdravější stravování, a tak při krátkých letech k nabídce sendvičů přidávají jogurty, ovocné tyčinky či ovoce. Na dálkových linkách se ještě loni objevila možnost posnídat nejen omeletu nebo palačinky, ale i kaši, bez níž se ruská snídaně neobejde.

Pro opravdové milovníky ruské kuchyně se objevila dodatečná možnost zamluvit si ruské jídlo, které dodají na palubu speciálně pro vás, podobně jako košer či halal jídlo odpovídající náboženským předpisům či dietě.

Je to asi poprvé, co letečtí pasažéři okusí pečená jablka, pšenné kaše či perník z Tuly.

Samozřejmě hodně záleží na kategorii obsluhy: pokud v byznys třídě podávají jesetera s nakládanými houbami, v ekonomické třídě dostanou hovězí jazyk či kuřecí řízek s pohankovou kaší. Ale zdá se, že novinky zachutnaly všem.

Dort obložený pirožky

„Lidé často reagují, aby si na něco stěžovali. Ale na ruský jídelníček dostáváme spoustu chvály,“ tvrdí v oddělení řízení kvality. „Píší nám krajané i cizinci, kteří už na začátku cestování mohou ochutnat ruskou kuchyni.“ Koneckonců, zajímavé místní jídlo vždy bývalo důležitým podnětem pro cestovatele.

Ještě před čtvrt stoletím bývalo jídlo v Aeroflotu úplně jiné. I za sovětských dob se také paluba dělila na dvě třídy. V první třídě se jídla podávala na porcelánu a ve skle, prostírání bylo lněné. V ekonomické třídě se vystačilo s plastem. Jídlo připravovala kuchyně na letišti Šeremeťjevo, ke které přiléhala drůbežárna. Základem menu v ekonomické třídě bývalo totiž kuře.

V první třídě býval rybí či masitý předkrm, výběr z několika jídel pro hlavní chod a nakonec „ruský dezert“: dort obložený pirožky. Jídla se ohřívala v elektrické troubě. Samy letušky pak podávaly jídlo a přílohy na talíře, které roznášely nejen v první třídě, ale i v ekonomické; servírovací vozíky se objevily později.