Afghánce podezřelého z vraždy v Německu už trestali Řekové. Němcům to ale neřekli

Mladého Afghánce Husajna K. zatkla německá policie před dvěma týdny kvůli podezření ze znásilnění a vraždy devatenáctileté studentky medicíny Marie Ladenburgerové ve Freiburgu na jihozápadě země. O život přišla před dvěma měsíci, když se vracela z univerzitního večírku. Její tělo bylo nalezeno v řece Dreisam několik hodin poté, co párty opustila. Afghánec byl identifikován podle záznamu bezpečnostních kamer, jeho DNA se našlo i na místě činu.

Do případu se nyní vložil německý ministr vnitra Thomas de Maiziére, který obvinil řecké úředníky, že neupozornili Mezinárodní organizaci kriminální policie (Interpol), že potenciálně nebezpečný muž opustil zemi.

„Je to velmi pobuřující incident. Musíme jej probrat s řeckou stranou,“ nechal se podle serveru Deutsche Welle slyšet ministr. Odsoudil nedostatečné používání evropských databází. Speciálně připomněl Evropskou databázi otisků prstů pro identifikaci žadatelů o azyl Eurodac, která nebyla propojena s dalšími zdroji, například Schengenským informačním systémem (SIS) pro kontrolu vnějších hranic.



„Pokud tomu tak skutečně bylo, mohl být podezřelý evidován na několika úrovních v rámci rutinních bezpečnostních kontrol,“ dodal de Maiziére s tím, že za takových okolností by jej německé úřady evidovaly jako odsouzeného zločince.

Pochybení se ale brání řecké ministerstvo spravedlnosti. Jeho představitelé podle Deutsche Welle tvrdí, že otisky podezřelého s dalšími detaily byly vloženy do systému Eurodac už v roce 2013.



Bránili také správnost Afgháncova omilostnění. „Jeho chování bylo skvělé. Navštěvoval školu a splnil 581 dní dobrovolnické práce,“ vysvětlil německému bulvárnímu deníku Bild Eftyxis Fytrakis z řeckého resortu justice.

Strčil ženu z útesu

Jako muže, kterého v roce 2013 u řeckého soudu obhajovala, identifikovala Afghánce podle agentury DPA řecká právnička Maria-Eleni Nikopuluová. „Nemám žádné pochyby, že je to on,“ řekla. Že jde o tutéž osobu, informoval i britský deník The Independent. „Otisky prstů muže odsouzeného v Řecku se shodují s podezřelým z vraždy devatenáctileté dívky,“ cituje nejmenované vyšetřovatele německé kriminální policie.

Husajn K. byl v Řecku odsouzen k deseti letům vězení za pokus o vraždu mladé ženy na ostrově Korfu. V roce 2013 jí ukradl kabelku a strčil ji z osmimetrového útesu. Žena skončila s vážnými zraněními v nemocnici. V řeckém nápravném zařízení ale strávil Afghánec místo deseti let pouze rok a půl, když se na něj za dobré chování vztahovala amnestie, jež měla vyřešit přeplněnost řeckých věznic. Každý měsíc se měl hlásit u dohlížejícího úředníka, avšak po dvou měsících to neudělal a v říjnu 2015 zmizel.

V listopadu 2015 se jako žadatel o azyl objevil v Německu. Tam sedmnáctiletého uprchlíka, tedy nezletilou osobu bez doprovodu, umístili do hostitelské rodiny ve Freiburgu. Jeho věk patří ke zpochybňovaným údajům, neboť podle řeckých spisů už v roce 2013 měl tvrdit, že mu bylo sedmnáct. Údaj se však nedá ověřit, protože Husajn K. postrádá doklad o totožnosti.

Zprávy o vraždě vyvolaly vlnu pobouření ihned poté, když na začátku prosince vyšlo najevo, že je do ní zapleten afghánský uprchlík. Aby uklidnila situaci, zaujala nezvykle jasné stanovisko i Merkelová, která v minulosti podobné incidenty nekomentovala.

„Pokud by se ukázalo, že to byl afghánský uprchlík, je to třeba absolutně odsoudit, stejně tak ale zcela jasně pojmenovat, odkud pocházel,“ řekla tehdy v rozhovoru pro televizi ARD.