Policie po přestřelce chytila Afghánce Rahamiho, hledaného po explozích v New Yorku a okolí

Osmadvacetiletý Rahmani bude podle CNN vyslechnut v případu víkendového výbuchu v Seaside Parku v New Jersey a exploze v manhattanské čtvrti Chelsea, která zranila 29 lidí. Policie má podezření, že tyto útoky, stejně jako výbušná zařízení nalezená v okolí, jsou dílem teroristické skupiny působící v New Jersey a v New Yorku, uvedla CNN.

V pondělí bylo v americkém městě Elizabeth, které s Lindenem sousedí, v batohu umístěném v odpadkovém koši nalezeno nejméně pět malých nástražných zařízení, sdělil CNN místní starosta. Policisté podezřelou tašku odpálili. K náložím nebyly podle starosty připojeny žádné rozbušky.

Podezřelý obsah koše ohlásili dva muži, kteří vybírali odpadky poblíž nádraží v Elizabeth. Policii sdělili, že „viděli dráty a trubku“, řekl novinářům starosta města Christian Bollwage. Města Linden a Elizabeth leží v New Jersey, ale jsou součástí širší newyorské aglomerace. Hranice největšího amerického města je od nich vzdálena jen několik set metrů.

Sobotní výbuch podomácku vyrobené nálože na newyorském Manhattanu zranil 29 lidí. Policie pak několik bloků od místa exploze objevila další nálož. V sobotu navíc v New Jersey vybuchla nálož poblíž trasy plánovaného charitativního běhu, exploze ale nikoho nezranila. Agentura AP v pondělí oznámila, že série explozí a podezřelých nálezů stále jasně ukazuje na teroristický motiv „se zahraniční účastí“.

