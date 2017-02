Afghánec podezřelý z vraždy studentky v Německu není nezletilý. Původně tvrdil opak

Afghánce Husajna K. policie zadržela loni v prosinci zhruba sedm týdnů po vraždě studentky medicíny, která vyvolala nejen v univerzitním městě Freiburgu značné pobouření. V době svého zadržení mladík tvrdil, že je mu 17 let.

Freiburský státní zástupce Michael Mächtel ve středu uvedl, že jeho úřad obdržel výsledky zkoumání „několika odborníků v oboru lékařství“, které dokazují, že je muži přinejmenším 22 let. Na základě těchto posudků bude muž obžalován jako dospělý, v případě usvědčení mu tak hrozí až doživotní vězení, dodal Mächtel. Pokud by byl souzen jako mladistvý, mohl by dostat maximálně patnáctiletý trest.

Afghánec je obviněný ze znásilnění a vraždy devatenáctileté studentky, která se loni v noci na 16. října vracela na kole z večírku domů. Během cesty byla přepadena a znásilněna, její tělo se našlo v korytě řeky Dreisam. Bezprostřední příčinou dívčiny smrti bylo utonutí. Zda ji utopil násilník, nebo zda ji v bezvědomí ponechal v řece svému osudu, známo zatím není.

Případ v Německu vyvolal značné pobouření a na odměnu za informace vedoucí k dopadení pachatele se mezi lidmi vybral v přepočtu zhruba milion korun.

Kritiku si v souvislosti s tímto případem vysloužila veřejnoprávní stanice ARD, která v nejznámějším zpravodajském pořadu Tagesschau o vraždě studentky na rozdíl od mnoha jiných médií neinformovala.

Šéfredaktor pořadu Kai Gniffke rozhodnutí později zdůvodnil tím, že Tagesschau informuje o tématech, která mají společenský, celostátní nebo mezinárodní rozměr. Každá ze zhruba 300 vražd, k nimž ve spolkové republice ročně dojde, k nim prý ale nepatří. Fakt, že podezřelým je běženec, není podle něj sám o sobě důvodem postoj měnit.

Zpravodajský pořad o případu informoval, až když se rozproudila široká společenská a politická diskuse, čímž bylo podle Gniffkeho splněno nejméně jedno ze základních kritérií.

V souvislosti s vraždou studentky si ale kritiku vysloužilo také Řecko. Afghánec byl totiž v roce 2013 v této jihoevropské zemi odsouzen k deseti letům vězení za těžké ublížení na zdraví. Na ostrově Korfu shodil mladou ženu z útesu. Soud ho za dobré chování již v roce 2015 propustil na podmínku. Když ji ale porušil a nehlásil se pravidelně úřadům, nevyhlásilo Řecko mezinárodní pátrání, a v Německu tak neměl o Afgháncově předchozím pobytu za mřížemi v jiné členské zemi EU nikdo ani tušení.