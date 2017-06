Exsenátor KDU-ČSL fotil v areálu Agrofertu, ten zavolal policii. Prý měl úkol z ministerstva, tvrdí koncern

Podle mluvčího Agrofertu Stodůlka při podání vysvětlení do policejního protokolu uvedl, že plnil úkol od první náměstka ministra zemědělství Jiřího Jirsy (KDU-ČSL). Mluvčí ministerstva Markéta Ježková řekla, že náměstek popírá, že by kohokoliv úkoloval k nelegálnímu jednání.

Dodala, že náměstek v případě potřeby poskytne veškerou součinnost policii k vyšetření incidentu. „Pan náměstek Jirsa jednoznačně popírá, že by kohokoliv úkoloval či naváděl k jakémukoliv nelegálnímu jednání,“ dodala. Ministerstvo se nechce do skončení policejního vyjadřování k věci dál vyjadřovat.

„Kousek pravdy je na tom, že tady okolo té firmy nějaký problém řešíme, prostě. S ministerstvem zemědělství. A já jsem se tam byl podívat, jestli firma existuje a funguje. Mně se to jevilo napřed ze začátku, že to je nějaký sklad stavebnin, a ono to všechno bylo jinak,“ řekl Stodůlka.

„Domníváme se, že šlo o politicky motivované shromažďování materiálů, které měly naši firmu poškodit,“ uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka a dodal, že bývalý senátor areál bez povolení fotografoval mobilním telefonem.

„Pořídil jsem si snímek zvenku, jak ten barák vypadá. Jaképak fotografování,“ komentoval to Stodůlka. Nechtěl se vyjadřovat, proč areál fotil. Dodal, že vrátný poté přivolal policii. „Počkal jsem na ně, podal jsem nějaké vysvětlení a tím to skončilo,“ řekl Stodůlka a uvedl, že areál společnosti Výkrm Třebíč v Napajedlech není označený jako soukromý majetek a ani není uzavřený.

Právníci Agrofertu podle Hanzelky situaci analyzují. „Čekáme na závěry policie. Podle toho zvolíme další kroky. Využijeme pro řešení všechny právní prostředky,“ dodal mluvčí Agrofertu.

Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem i v lesnictví a médiích. Koncern vlastnil ještě letos na začátku roku tehdejší vicepremiér a ministr financí, předseda hnutí ANO Andrej Babiš. V únoru kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.