Ministr si pozval agrokonzula z Ukrajiny. Nevěděl kde bude bydlet a nedostal vízum

„Nezískal vízum. Ztroskotalo to na tom, že nebyl schopen měsíc před akcí říci, kde přesně bude v Brně bydlet. Měl pozvání od ministerstva, a stejně mu to k ničemu nebylo,“ popisuje Jurečka. Sám si tak ozkoušel, jak svízelné je dostat do republiky lidi ze zemí mimo EU, byť jsou sebevíc kvalifikovaní a potřební.



Vedle toho to pravidelně slyší od zemědělců, kterým se dramaticky nedostává pracovních sil, protože Čechům se na pole nebo statek moc nechce. I když vláda začátkem loňského roku schválila speciální program zrychlených víz pro pět tisíc pracovníků z Ukrajiny, poptávka po lidech je tak velká, že na pěstitele už pracovníci nevybyli.

Velbloud uchem jehly

Jurečka má za to, že hlavní problém je na ministerstvu vnitra, pod které spadá povolení k pobytu nad 90 dnů. „Jejich přístup je alfou a omegou všeho. Jednak je ministerstvo pomalé, jednak bychom si opravdu měli nastavit, že pro některé země a některé profese musíme mít rychlejší a možná i benevolentnější systém víz,“ dodává. Zástupci resortů už se kvůli tomu sešli, protože po pracovnících z Ukrajiny, Mongolska či Vietnamu nevolá jen sektor zemědělství, ale i průmysl, zpracovatelství nebo zdravotnictví.

Ministerstvo vnitra se brání tím, že musí dodržovat předpisy. Každý, kdo chce razítko, aby směl do republiky, musí splnit mimo jiné tři základní požadavky. Musí doložit, proč tady chce pobývat, že si to zvládne zaplatit a kde bude bydlet. Pokud na něco z toho nemá papír, má smůlu. „Nesplnění zákonných podmínek nelze prominout. Nicméně my i ministerstvo zahraničí ve spolupráci s dalšími resorty již od roku 2012 vytváříme zvláštní migrační nástroje pro vybrané cílové skupiny cizinců, na jejichž pobytu má Česká republika zvýšený zájem,“ říká Hana Malá z tiskového oddělení vnitra. Skupiny jsou definovány třeba profesně, když se například ukáže, že chybí dělníci v kovovýrobě.