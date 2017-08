Airbnb odstranilo účty americkým neonacistům. Hledali ubytování kvůli svému sjezdu

VIRGINIA Neonacisté, extrémní nacionalisté nebo členové Ku Klux Klanu. Všichni se chystají na víkendové shromáždění v Charlottesvillu v americké Virginii. Doufají v největší setkání pravicových hnutí nového milénia. Společnost Airbnb jim ale situaci zkomplikovala. Ubytovací server před shromážděním začal rušit účty lidí, o kterých se domnívá, že se sjezdu zúčastní.

Shromáždění podle amerického deníku The Washington Post uspořádali Američané z neonacistického serveru The Daily Stormer. Podle serveru BuzzFeed News na svých stránkách mají mimo jiné i sekci „Problém s židy“ a obdobně rasisticky očerňují i jiné etnické skupiny. „Tohle je největší shromáždění, které uskutečníme v tomto miléniu,“ uvedl neonacista Brad Griffin.

Problém s ubytováním

Společnost Airbnb, která přes svůj server nabízí ubytování, nabyla podezření, že někteří z jejich uživatelů používají, popřípadě zamlouvají, ubytování právě kvůli sešlosti ve virginském Charlottesvillu. Společnost vydala prohlášení, které publikovaly některé americké zpravodajské weby, ve kterém upozornila na jejich obecná pravidla užívání jejich služeb z roku 2016. Uživatelé by totiž měli napomáhat poslání Airbnb spojovat společnost.

„Lidé v komunitě Airbnb akceptují jiné bez ohledu na jejich rasu, náboženství, národnostní původ, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, pohlaví, pohlavní identitu, sexuální orientaci nebo věk,“ uvedla společnost.



„Když během kontrolních procesů osobního profilu a pozadí aktivit našich uživatelů, popřípadě díky přispění třetí osoby z naší komunity, identifikujeme člověka, který se chová protichůdně a neeticky vůči pravidlům naší komunity, usilujeme pak o to, abychom přijali vhodná opatření, a to i včetně takového, kdy uživatele z naší platformy odstraníme,“ zní zásady Airbnb.

Neonacisté bojují zpět

Všichni uživatelé museli s těmito podmínkami při zakládání účtu souhlasit. Airbnb oznámilo, že odstraňuje účty těch, kteří se těmito pravidly neřídí. Přesto se našli účastníci, kteří takové jednání společnosti shledali jako nesprávné.

Na sociální síti Twitter se rozhořela debata, kterou začal Jason Kessler, jeden z organizátorů shromáždění, a který se rovněž považuje za „nadřazeného bělocha“. Vyzval další stoupence k bojkotu společnosti. Podle jeho názoru „porušila jejich občanská práva“.



people shouldn't just #boycottairbnb they should sue @airbnb



imagine trying this approach if you rented to the public pic.twitter.com/MeGQPPjlWM — the worst dude (@worst) 6. srpna 2017

„Je to nehorázné a mělo by to vést k soudnímu řízení,“ uvedl pro deník The Washington Post. Dodal, že shromáždění „oponuje historickému a demografickému vysídlení bílých lidí. Zrušilo by Airbnb účty černošským nacionalistům a aktivistům Black Lives Matter? Samozřejmě že ne!“



Podle předpokladů organizace, která sleduje extrémně pravicová hnutí, by se shromáždění s názvem „Unite the Right“ (v českém překladu Sjedntit pravici, sjednotit to správné) měly zúčastnit stovky lidí z celé země. Jedná se o příslušníky extrémně pravicových skupin jako jsou neonacisté, extrémní nacionalisté a členové Ku Klux Klanu. Sjednocovacím prvkem těchto lidí je to, že sami sebe považují za příslušníky nadřazené rasy.