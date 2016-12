Akademický sněm zvolil Zažímalovou předsedkyní Akademie věd

Logo Akademie věd ČR | foto: Reprofoto

PRAHA Akademický sněm ve čtvrtek zvolil předsedkyní Akademie věd jednašedesátiletou vědkyni Evu Zažímalovou. Byla jedinou kandidátkou. Vedení největší výzkumné instituce v ČR by se měla ujmout v březnu příštího roku, volbu musí ještě schválit vláda a do funkce ji jmenuje prezident republiky. Na šéfku akademie ji navrhlo čtyřicet z 54 akademických ústavů. Zažímalová by Akademii věd měla vést do roku 2021. Bude teprve druhou ženou, která stane v čele této instituce.

Podle končícího šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše se v osobě Zažímalové pojí nezpochybnitelná vědecká kvalita s respektem v široké akademické obci. Kandidaturu přivítali i vicepremiér pro výzkum Pavel Bělobrádek a ministryně školství Kateřina Valachová. Oba věří, že Zažímalová naváže na práci současného vedení akademie. Zažímalová, která je profesorkou Univerzity Karlovy pro obor anatomie a fyzilogie rostlin, chce mimo jiné zlepšit financování Akademie věd, podpořit špičkový výzkum a vyřešit vnitřní zadlužení akademických pracovišť kvůli stagnujícímu rozpočtu.