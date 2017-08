‚Zlo musí být pojmenováno‘. Trump sklidil kritiku za komentář o akci bělošských extremistů

CHARLOTTESVILLE Nepokoje v americkém Charlottesvillu vyprovokované akcí bělošských extremistů vyvolávají v USA rostoucí odpor a kritiku sklízí i nejednoznačný komentář prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z nedělních informací amerických médií. Při demonstraci neonacistů v sobotu jeden člověk zemřel a několik bylo zraněno. Trump akci v Charlottesvillu odsoudil, ale kritizoval nenávist a násilnosti „mnoha stran“. Rasisty za původce nepokojů neoznačil.

Do demonstrace se podle agentury AP zapojily špičky americké ultrapravice včetně vůdce takzvané alternativní pravice Richarda Spencera a náčelníka Ku Klux Klanu Davida Duka. Ten prohlásil, že bílí extremisté „pracují na plnění slibů Donalda Trumpa“.



Stanovisko šéfa Bílého domu pochválil v neděli také americký neonacistický web Daily Stromer. „Trumpův komentář byl dobrý. Nezaútočil na nás. Jen řekl, že národ se musí semknout. Nic zvláštního proti nám, vůbec žádné odsouzení,“ uvedl web.

Trump na události v Charlottesvillu reagoval sérií vzkazů na twitteru, v nichž nabádal k obnově pořádku a zajištění bezpečnosti lidí. V Bedminsteru ve státě New Jersey, kde tráví dovolenou, novinářům řekl, že co nejrozhodněji odsuzuje „tento ohavný projev nenávisti, bigotnosti a násilí na mnoha a mnoha stranách“.

Na twitteru pak napsal, že „bez ohledu na barvu, víru, náboženství nebo politickou stranu jsme všichni především Američané“. O odpovědnosti bílých rasistů za nepokoje se ale nezmínil.

We must remember this truth: No matter our color, creed, religion or political party, we are ALL AMERICANS FIRST. pic.twitter.com/FesMiQSKKn