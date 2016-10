Aktivisté vyvěsili na elektrárně další část transparentu: Již brzy mimo provoz

Na chladicí věži elektrárny jsou aktivisté Greenpeace již od pondělka. Protestují tím proti modernizaci a prodloužení provozu elektrárny, což podle nich přinese další zhoršení životního prostředí.

Vyvěšení druhé části transparentu v úterý přihlíželo jen několik kolemjedoucích automobilistů. V pondělí při vyvěšování první části se před elektrárnou shromáždilo několik stovek dělníků a zaměstnanců podniku.

