‚Alternativní fakta‘ pomohla zvýšit prodej Orwellova románu 1984

„Strana ti řekla, že máš odmítnout důkazy, které ti zprostředkuje sluch a zrak. Bylo to její poslední a nejdůležitější nařízení... A když by všichni přijali stranickou lež za pravdu a kdyby všechny záznamy říkaly to samé, tak se lež zapíše do historie a stane se pravdou.“ (překlad autora) George Orwell ve své knize 1984 napsal temnou verzi společnosti, kterou ovládá jedna politická strana symbolizovaná Velkým bratrem. Lež není lží, ale alternativní pravdou, kterou strana krmí občany.

Hlavní hrdina románu pak pracuje na ministerstvu pravdy, které dělá přesný opak významu tohoto slova. Upravuje veškeré dokumenty tak, aby odpovídaly momentálnímu názoru Velkého bratra. Kniha podsouvá myšlenku, že vše, co je nutné pro legitimizaci pravdy, je vítězství nad myslí člověka.

Média o víkendu porovnávala fotku davu lidí na inauguraci prezidenta Trumpa s fotkou z inaugurace Baracka Obamy. Došla k závěru, že na Obamově uvedení do úřadu bylo lidí mnohem více. Mluvčí Bílého domu Sean Spicer ale prohlásil, že fotky lžou, že lidí na inauguraci bylo mnohem víc. Co víc, bylo to podle něj „největší publikum v historii“.

Když byla s prohlášením mluvčího konfrontována Trumpova poradkyně Conwayová, uvedla, že nešlo o lež, ale že mluvčí pouze poskytl „alternativní fakta“. Tím způsobila poprask. Média upozornila na propojenost s románem a v reakci na to se na sociálních sítích šíří citáty George Orwella a poznámky o tom, jestli podobný stav, jako se popisuje v knize 1984, teď nehrozí i Americe.

Románu 1984 to pomohlo v prodeji, ačkoliv přesná čísla nejsou. V úterý byla kniha na žebříčku Amazon books v top 5 nejprodávanějších knih, kam se obecně dostávají jen dlouho očekávané novinky. Hollywood Reporter oznámil, že nakladatelství Penguin objednalo dotisk 75 tisíc kusů knihy.

George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur Blair, se narodil v roce 1903 v Bengálsku. Pracoval jako novinář a spisovatel. Proslavil se hlavně svými antiutopickými romány 1984 a Farma zvířat, které se zabývají diktaturami komunistického typu. Také proto byly u nás jeho knihy dlouhou dobu zakázané.