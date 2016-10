Politika se dá dělat čestně a slušně, nemusí to být jen svinstvo, znělo plným ‚Staromákem‘

Vzdát úctu osmadevadesátileté republice přišli kromě tisíců lidí starostové, primátoři, dva lidovečtí ministři, zástupci akademiků, umělců i církví. Setkání moderoval jeden z možných kandidátů do prezidentských voleb hudebník Michal Horáček. „Člověk musí mít štěstí a musí mu jít naproti. Já jsem měl štěstí, že jsem nedostal medaili. Teď budu rád, když se mi vejdou do kufru,“ glosoval události posledních dní Jiří Brady z pódia.

To si zrovna přebíral ocenění od Univerzity Palackého za to, že dělá republice dobré jméno. Přidá si ho k vyznamenání od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), od Poslanecké sněmovny či k pamětním medailím několika českých a moravských měst.



Přestože se akce konala kvůli činům a chování prezidenta Zemana, pořadatelé a řečníci se snažili nepojmout večer konfrontačně. Většina naopak apelovala na to, aby se do společnosti vrátila tolerance a snášenlivost.

„Pokusme se rozumět i těm, kterým nerozumíme. Odmítejme nenávist, ale buďme přísní i na sebe samotné. Musíme vyndat hlavy z bublin,“ řekl první český polistopadový premiér Petr Pithart.



Páteční shromáždění mělo vedle občanského silný politický kontext. Lze ho považovat za neoficiální odstartování kampaně do sněmovních i do prezidentských voleb. Na pódiu se zformovala mnohobarevná fronta, která bude chtít nabídnout alternativu k tomu, jakým způsobem se politiky chápe nynější hlava státu a největší vládní strana ČSSD, jejíž tři ústavní činitelé spolu se Zemanem podepsali kontroverzní dobrozdání Číně o vzájemném přátelství.

Toto spojenectví včera ztělesnili především Starostové a nezávislí, lidovci, Horáček a částečně ODS. Přestože se akce konala v Praze a hradní mluvčí Jiří Ovčáček má velkou tendenci rozdělovat zemi na „pražskou kavárnu“ a zbytek, pořadatelé úzkostlivě dbali na to, aby bylo zřejmé, že se nejedná o akci Pražanů pro Pražany nebo intelektuálů pro intelektuály. Horáček na to několikrát výslovně poukázal. „Praha není něco extra, má stejný význam jako každý jiný centimetr čtvereční v republice,“ uvedl.

Argumentem pro podobný závěr byla i osobní přítomnost několika starostů a primátorů z obcí rozesetých od východního konce státu po západní, stejně jako fakt, že tváří celé akce se stal dlouholetý komunální politik ze Suché Lozi Petr Gazdík. „Dostalo se mi cti přijet pozdravit pražské podhradí, abyste věděli, že v tom nejste sami,“ řekl primátor Zlína Miroslav Adámek (STAN).



Vedle starostů na sebe na slavnostní akci upozornili i politici KDU-ČSL. Na pódiu vystoupili dva členové vlády – ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr kultury Daniel Herman.

Právě jeho schůzka s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou údajně podnítila Pražský hrad neudělit Bradymu vyznamenání. „I po třech letech v nejvyšší politice pevně věřím, že politika se dá dělat čestně a slušně, nemusí to být jen svinstvo,“ pronesl k davům Herman, který společně s Bradym sklidili největší aplaus.

Oslava vzniku Československa zároveň poukázala na možný budoucí pakt pro sněmovní volby mezi lidovci a starosty, o kterém oba subjekty po úspěšných výsledcích krajských a senátních voleb začaly zvolna hovořit.

Prvotní impulz k uspořádání včerejší akce dal šéf STAN Gazdík, jehož hnutí podle informací LN poskytlo na uspořádání „happeningu“ největší část peněz (přispět měla i Univerzita Palackého v Olomouci).



S projevy pak vystoupili přední tváře KDU-ČSL. Pořadatelé úzkostlivě dbali na to, aby akce proběhla slušně a nekonfliktně. Jako důkaz, že nemělo jít o konkurenční program k hradním oslavám, svědčilo i to, že mítink skončil zhruba pět minut před Zemanovým „výkopem“ na Hradčanech. Poté, co se Gazdík se shromážděnými lidmi rozloučil, se stovky z nich rozhodly vydat směrem k Pražskému hradu. Před ním pak uspořádali krátký happening proti způsobu, jakým svůj úřad zastává prezident Miloš Zeman.