Alžběta II. přijela do Manchesteru. Britové drželi minutu ticha za oběti útoku

PRAHA Do dětské nemocnice v Manchesteru, kde se léčí oběti pondělního teroristického útoku v tomto městě, přijela ve čtvrtek britská královna Alžběta II. Setkala se s některými mladými pacienty a hovořila s personálem, napsal britský deník The Guardian. Nemocnice podle něj přijala 12 dětí mladších 16 let. Když jednadevadesátiletá panovnice zdravotnické zařízení opouštěla, aplaudovaly jí davy lidí, píšou britská média.