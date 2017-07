Američana odsoudili na 16 let vězení. Zavraždil 21 koček, jednu sexuálně zneužil

Robert Roy Farmer (24) byl zatčen 8. října 2015, a to v souvislosti s únosem koček a jejich usmrcením. Jedná se o syna bývalého policejního kapitána. Zadržen byl na parkovišti. Spal tehdy v autě, na jehož palubní desce ležela mrtvá zkroucená kočka. V autě byly nalezeny kusy vytrhaných chlupů a krev.

Původně byl Farmer obviněn ze tří trestných činů, dvě z nich souvisela s obviněními z násilí na zvířatech. Poslední se týkalo užívání drog. DNA testy provedené v jeho vozidle však prokázaly, že v autě bylo na jednadvacet koček, z nichž se většina již našla mrtvých. Pitva prokázala zneužití na jedné z nich.

Sexuální delikvent či nikoli?

Kontroverzním momentem soudu byla debata o tom, zdali by se měl po odbytí trestu registrovat jako sexuální delikvent. Testy prokázaly sexuální zneužití, ale Farmerův zástupce Wesley Schroeder argumentoval tím, že „kvůli omezené literatuře v tomto oboru nelze jednoznačně určit k jakým zraněním na zvířeti došlo,“ napsal lokální deník. Napomohlo k tomu prohlášení veterináře z místní kliniky, který řekl, že vyšetření jednoznačně sexuální zneužití neprokázalo. Úplně vyloučené být ale také nemůže.

Výsledky jiných vyšetření ale ukázala opačný výsledek. Rozhodnutí o povinném zapsání Farmera do registru sexuálních delikventů stále není jasné. Jedná se tak o poslední nedořešený bod soudního řízení o podmínkách Farmerova trestu.

Cat Killer/Sexual Abuser Robert Farmer Sentenced to 16 Years in Prison https://t.co/wqkzHsSwff — Sonia Ives (@soniaeives) 16. července 2017

Zástupce Farmera bojuje u soudu za to, že se o sexuální motivaci nejednalo. Argumentem pro něj bylo i to, že užíval metamfetamin, což údajně výrazně ovlivňovalo jeho chování. Namítal, že „dělání něčeho v jistých partiích těla, neznačí nutně sexuální motivaci“. Tento argument byl zamítnut. Dalším možným vysvětlením z úst zástupce obžalovaného mohla být motivace mučení. Okresní státní zástupce Alexandra Ellisová na to odpověděla: „mrtvé zvíře nemůžete chtít mučit“.



Omluvný dopis

Farmerův právní zástupce Schroeder u soudu přečetl před finálním rozsudkem omluvný dopis svého klienta. V něm Farmer napsal: „Je to jakoby ty činy udělal někdo jiný, i když vím, že jsem to byl já“. Napsal v něm, že je těžké si přiznat, co udělal. „Vzal jsem lidem člena jejich rodiny. Fakt, že jsem byl mimo realitu, mě neomlouvá,“ dodal.

Okresní státní zástupce Ellisová dopis zavrhla s tím, že se jedná o manipulaci, která je v rozporu s tím, co Farmer uvedl v rozhovoru s policií. Podle jejích slov dopis neomlouvá činy člověka diagnostikovaného s osobnostní poruchou. K takovému závěru došel soudní lékař. „V tomto případě pro něj nemám žádnou empatii ani lítost,“ řekla Ellisová u soudu.

Ztrácející se zvířata

Příběh únosce koček se začal otevírat již v září 2015, kdy začaly kočky z místního sousedství Cambrian Park mizet. Mezi sousedy se šířily pomluvy o muži, jenž se snaží lákat kočky do batohu. Jedna kočka byla v tu samou dobu vyšetřena na veterinární stanici „pro kousnutí, které nebylo od jiného zvířete“. Události se s Farmerovou osobou spojily až v poslední době během soudního řízení, napsal deník The Mercury News, který se dlouhodobě kauzou zabývá.

Některé kočky byly později nalezeny mrtvé, dvě z nich v popelnici. I další sousedé začali své ztracené mazlíčky hledat. Mezi nimi byla i Miriam Petrová. Ta pachatele natočila zahradní kamerou. Video dokument policii pomohl Farmera identifikovat. Kočku majitelce tehdy vzal přímo z verandy.

U soudu zazněl i názor, že by mohl být nebezpečný i pro komunitu lidí z okolí. Tomuto tvrzení napomohly i prohlášení lidí, kteří odsouzeného znali. Farmerovi rodinní příslušníci a přátelé policii vypověděli, že se někdy v jeho přítomnosti báli. Mnozí z nich popisovali jeho agresivní chování, jak k lidem tak ke zvířatům.

Po propuštění nebude smět Farmer 10 let navštívit San Jose a stejnou donbu si nebude smět pořídit kočku. Před soudní budovou, kde k vyslovení verdiktu odnětí svobody na 16 let došlo, čekal na Farmera rozezlený dav. A to především rodin, které kvůli odsouzenému přišli o milovaného domácího mazlíčka.