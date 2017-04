Američané by na cvičení do Česka mohli opět poslat bombardéry B-52 a B-1B

Bombardér B-1B, který by se na cvičení mohl také objevit. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

PRAHA Na letošní mezinárodní letecké cvičení Ample Strike by opět USA mohly do Česka vyslat strategické bombardéry B-1B a B-52. Nácviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami se zúčastní včetně českých vojáků zástupci 19 armád, o účasti dalších se jedná. Celkem by tak na konci srpna a na začátku září v Česku cvičilo více než 1000 vojáků. Uvedla ve čtvrtek vedoucí tiskového a informačního střediska Ample Strike Denisa Vernerová.

Podrobnosti chystaného cvičení zástupci aliančních a partnerských zemí domlouvali na úterní a středeční konferenci. Diskutovali o plánu letecké i pozemní části cvičení a podmínkách logistického zabezpečení. Ample Strike 2017 je naplánován od 23. srpna do 12. září.



„Hlavním cílem je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí,“ uvedla Vernerová. Piloti si procvičí také doplňování paliva za letu a česká armáda schopnost postarat se o spojenecké vojáky, dodala. USA posílají do Estonska nejmodernější ‚neviditelné‘ stíhačky F-35. Kvůli anexi Krymu Cvičení se zúčastní podobné počty vojáků jako loni. „Z více než tisíce cvičících by mělo být do 400 příslušníků z armád aliančních a partnerských zemí a přibližně dvě stovky vojáků z Aktivní zálohy AČR. Účast zatím potvrdilo 19 zemí včetně ČR a další státy jsou stále v jednání,“ poznamenala Vernerová. Využívat se budou výcvikové prostory v Boleticích a na Libavé, vrtulníkové a letecké základny Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a Čáslav nebo letiště v Pardubicích a prostory 15. ženijního pluku v Bechyni. Kromě českých letounů nad Českem budou létat třeba polské Suchoj Su-22 nebo německé stroje Tornado. „Američané přislíbili strategické bombardéry B-1B a B-52, které budou působit z domovské základny v Anglii,“ dodala Vernerová.