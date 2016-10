Američané už začali volit. Jak mohou hlasovat předem a proč z toho těží Clintonová?

Nejvíce to platí u těch států, které jsou řazeny k rozdílovým, tedy těm, kde je nejtěsnější souboj v průzkumech a mohou tak rozhodnout celé klání. A mezi státy, které už tento týden otevřely volební místnosti, jsou i Arizona, Florida, Iowa, Ohio nebo Severní Karolína, nad kterými visí otazníky. Na základě exit pollů a účasti voličů v brzkém hlasování je podle amerických expertů možné odhadnout, ke kterému kandidátovi se nakonec jazýček na vahách přikloní.



JAK FUNGUJE „EARLY VOTING“? Historie předčasné volby se datuje do roku 1921, kdy poprvé v Louisianě směli někteří občané volit předem. Museli ale dostat speciální povolení. Dlouhodobě směli volit lidé jindy i ze zdravotních důvodů, nebo pokud studovali v jiném státě. Jenže někteří toho zneužívali a předstírali indispozice. Tomu se chtěli Američané vyhnout. Dalším argumentem pro zavádění brzkého hlasování pak bylo, že ve finální den díky tomu nebudou návaly a přeplněné volební místnosti. Možnost hlasovat dříve bez udání důvodu tak vychází z čistě praktických důvodů. Předčasně se volí osobně i poštou, přičemž pravidla jsou všude trochu jiná. Ve státech Washingtonu, Oregonu a Coloradu je třeba možné vyplněné lístky poslat pouze poštou, jinde existují speciální volební místnosti otevřené pro zájemce po několik dní. Někde umožňují volit i o víkendu, aby se dostalo i na tvrdě pracující občany. Období pro předčasné hlasování začíná 4 až 45 dní předem a končí často až těsně před otevřením místností 8. listopadu. Lidé, kteří využívají brzkého hlasování, k němu buď musejí, nebo chtějí přistoupit. Musejí volit například vojáci nebo studenti pocházející z jiného státu, než je jejich univerzita. Do druhé skupiny pak spadají ti, kteří jsou „zažraní“ do politických záležitostí, nebo prostě vědí, že jejich rozhodnutí nic v posledních dnech nemůže zviklat. Sem patří například registrovaní členové stran.

Mechanismus brzkého hlasování v současné podobě je poměrně mladý. Poprvé jej v několika státech oficiálně zavedli v roce 1992. Tehdy možnosti volit dříve nevyužila ani desetina voličů. O dvacet let později už předčasně volila asi třetina Američanů, jejichž hlasy předpovídaly vítězství tehdy obhajujícího prezidenta Baracka Obamy. Letos se toto číslo podle odhadů může ještě zvýšit.

Celkově se experti shodují, že brzké hlasování nemá z celonárodního hlediska úplně velkou vypovídající hodnotu, protože se jeho pravidla liší stát od státu. Navíc není typické, že by možnosti využívali původně nerozhodnutí voliči. Něco se z něho však vyčíst dá, především z hlediska států, ve kterých průzkumy hovoří o nejtěsnějším boji.

Mapa USA podle států, ve kterých se dá volit s předstihem. V zelených státech je možné volit poštou i osobně, v modrých pouze osobně, v šedých pouze s povolením autorit a v oranžových probíhá volba pouze poštou.

Podle dostupných statistik už k letošním volbám přišlo téměř 10 milionů lidí. A jejich preference méně než dva týdny před 8. listopadem, finálním dnem voleb, vnášejí více radosti do tábora demokratické kandidátky Hillary Clintonové.



Florida pro Clintonovou?

Podle odborníka BBC Anthonyho Zurchera mohou být demokraté spokojení s vývojem na Floridě, v jednom z největších a tradičně rozhodujících států. „Zatím jsou výsledky na Floridě těsné, ale brzkého hlasování tam podle zkušeností z minulých let využívají častěji příznivci republikánů,“ řekl Zurcher. Podobně vypadá situace v Arizoně, která je tradičně prorepublikánská, v číslech brzkých voličů ale Clintonová oproti roku 2012 pro demokraty získala.

Státy jako Ohio nebo Iowa zase vypadají veseleji pro kandidáta republikánů Donalda Trumpa, ale v ideálním případě by potřeboval získat na svou stranu všechny nerozhodnuté státy, nejvíce z nich Floridu, která vítězi připíše 29 mandátů.

Důležitost možnosti předčasně volit na Floridě umocňuje i to, že v roce 2012 tam tuto možnost využilo 56 procent všech voličů. Podobně tomu bylo i u Colorada, kde se očekává těsný výsledek a před čtyřmi lety tam poštou volilo 80 procent lidí.

Výhoda kontaktní kampaně

Podle experta na brzké hlasování Michaela McDonalda z Floridské univerzity obecně z předčasné volby těží dobře organizované kampaně prezidentských kandidátů. V tomto směru proto favorizuje Clintonovou, protože má mnohem větší základnu dobrovolníků v ulicích.

Kampaň demokratické kandidátky používá strategie jako je podomní oslovování lidí, telefonáty, e-mailové a textové zprávy vyzývající k účasti ve volbách. V Iowě před začátkem možnosti volit předem Clintonová burcovala příznivce, aby šli volit. To stejné pro ni udělal současný prezident Obama v Ohiu.

„Umožňuje to organizátorům kampaně analyzovat, co se děje z dlouhodobého hlediska a rozhodovat se, do čeho vkládat další peníze. Dobře organizovaná kampaň pak může být důležitou strategickou výhodou,“ uvedl v podobném duchu šéf firmy Red Oak Strategic Mark Stephenson pro web Five Thirty-Eight.

Trumpův tým právě za tohle sklízí kritiku, protože si neuvědomuje důležitost kontaktní kampaně. Ilustruje to třeba případ lokálního lídra republikánů v Nevadě Rogera Edwardse, který si pro stanici NBC News stěžoval na nedostatek podpory shora. „Potřebuji 2 000 cedulí na dvorek a 10 000 nálepek. Vedení kampaně mi ale ani nebere telefony,“ uvedl Edwards.

Výsledků, které špatná organizovanost přináší, už si všiml specialista na politiku v Nevadě Jon Ralston. V jeho státě totiž v brzkém hlasování dominují demokraté. „Přestože teprve začala možnost volit dříve, už teď je brzkých voličů demokratů více, než těch, kteří tam jsou oficiálně registrovaní ve straně,“ řekl Ralston. Ukazuje to, že předpoklad o nezájmu nerozhodnutých voličů o předčasnou volbu nemusí být vždy pravdivý.