Americká zpěvačka LP vyprodala i druhý pražský koncert do pěti minut

Charismatická hudebnice s hlasem Boba Dylana střihnutého Robertem Plantem. Mezi její poznávací znamení patři melancholické a silné písně, kytara v ruce a hlavně charakteristický, až chlapecký vzhled. LP v současně době dobývá pódia, ale začátky měla skromné.

Albem Heart-Shaped z roku 2001 (Koch Records) o sobě zpěvačka poprvé dala vědět. I přes pozitivní recenze nemělo album prakticky žádný dopad, stejně jako deska Suburban Sprawl and Alcohol z roku 2004 (Lightswitch Studios). Ta prošla bez povšimnutí i přes to, že singl Wasted byl použit jako úvodní znělka pro druhou a třetí řadu seriálu Do neznáma (South of Nowhere).

LP je i talentovanou textařkou a skladatelkou, které se podařilo spolupracovat s Rihannou na její písni Cheers (Drink to That) z alba Loud. O skladbě Rihanna prohlásila, že se jedná o její nejoblíbenější píseň z desky. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat - LP měla dále možnost spolupodílet se na skladbách Cher, Christiny Aguilery, Rity Ory nebo Leony Lewisové.

Rebelka míří do Česka. Zájem je ohromný

V roce 2011 vydala hudebnice pětiskladbovou živou desku Into the Wild a vyjela na velké turné. V květnu 2012 ji společenský magazín Vogue prohlásil umělcem týdne.

V roce 2014 vyšlo album Forever for Now (Vargant Records). Šlo o masivní projekt a spolupráci zpěvačky s osmnácti muzikanty. Distribuci si vzal na svědomí Rob Cavallo, který je znám pro svou spolupráci s Green Day a Black Sabbath.

Na úspěch navázala LP v roce 2016 zatím posledním albem Lost on You (Warner Bros.). Výborný mix žánrů a naivního, až zasněného zpěvu. LP na albu naplno zúročila své schopnosti napsat emotivní a úspěšné skladby. Deska působila jako jedno z největších zjevení roku.

LP vystoupí letos 28. března v klubu Roxy. Zájemci ale mají smůlu, koncert se vyprodal za necelých pět minut. Dnes přidaný termín 27. března čekal úplně stejný osud. Zájem fanoušků na několik cenných minut dokonce vyřadil servery prodejce z provozu.

Jediná možnost, jak ještě vidět talentovanou hudebnici, je v létě na festivalu Colours of Ostrava 19. až 22. července. „Velký zájem jsme o její premiérové vystoupení v České republice čekali, ale že bude až tak obrovský, to překvapilo i nás. Jsme proto rádi, že se nám nakonec po dlouhém a napínavém jednání podařilo domluvit ještě vystoupení právě v létě v Ostravě,“ sdělila ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová.