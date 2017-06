Americká zpěvačka navštívila děti zraněné při útoku na jejím koncertě v Manchesteru

Při koncertě zahynulo při útoku sebevražedného atentátníka 22 lidí, včetně dětí, a desítky dalších osob byly zraněny. Grandeová se do Británie vrátila kvůli nedělnímu benefičnímu koncertu na podporu obětí útoku.



Místní média napsala, že třiadvacetiletá zpěvačka malým pacientům přinesla dárky a povídala si s nimi. Jednou z nich byla desetiletá Jaden Farrellová-Mannová, která při atentátu utrpěla zlomeninu obou nohou a zranění od střepin. Za sebou má už dvě operace. „Zrovna seděla a koukala se na televizi, když (Grandeová) vešla. Byla úplně unešená. Vůbec to nečekala,“ řekla dívčina matka Sharon deníku Manchester Evening News.

I got to meet my queen today❤❤love you @ArianaGrandexxxxxx pic.twitter.com/xTymQaRoN2