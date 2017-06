Americké státy a města se proti Trumpovu rozhodnutí bouří, uhelná lobby se raduje

K naplnění cílů pařížské dohody se zavázalo také více než 80 starostů velkých amerických měst, kteří se již před několika lety rozhodli společně snížit emise skleníkových plynů.



Po Trumpově čtvrtečním oznámení, že Spojené státy vystupují z pařížské klimatické dohody z roku 2015, guvernéři Kalifornie, New Yorku a Washingtonu Jerry Brown, Andrew Cuomo a Jay Inslee založili Klimatickou alianci Spojených států. Tato trojice amerických států zastupuje přes 20 procent populace USA a zároveň patří k motorům americké ekonomiky; v loňském roce se na celkovém výkonu amerického hospodářství podílela z takřka 25 procent, uvedl portál electrek.co.

Zmíněná trojice guvernérů zároveň vyzvala své kolegy z dalších států, aby se připojili. Přinejmenším sedm dalších guvernérů, mimo jiné z Colorada, Virginie, Rhode Islandu či Connecticutu, ohlásilo, že o návrhu uvažují.

Dodržet závazky z Paříže chce také většina starostů velkých amerických měst, kteří v roce 2014 vytvořili sdružení s názvem Starostové státní klimatické akční agendy. Z více než stovky těchto starostů 82 podepsalo prohlášení, že chtějí pokračovat v pařížském plánu. Portál medium.com poznamenal, že v signatářských městech žije 39 milionů Američanů.

Nespravedlivá dohoda

Šéf americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan a vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell i zástupci uhelných firem, například těžařské společnosti Peabody, Trumpův krok přivítali.



„Pařížská klimatická dohoda byla pro Ameriku nespravedlivá. Dohoda, kterou podepsal (exprezident Barack) Obama bez ratifikace Senátem, by zvýšila ceny energie, což by nejvíce postihlo Američany ze střední třídy a ty s nízkými příjmy,“ řekl republikánský šéf dolní komory Kongresu Ryan. „Chválím prezidenta Trumpa, že splnil slib americkému lidu a od této špatné dohody odstoupil,“ dodal.

Podobně se vyslovil vůdce republikánské většiny v horní kongresové komoře Mitch McConnell. „Jsem rád, že prezident Trump a jeho vláda uštědřili další významnou ránu útoku Obamovy vlády na domácí produkci energie a na pracovní místa... Stažením se z této nedosažitelné dohody prezident Trump podpořil svůj slib ochrany rodin střední třídy po celé zemi před vyššími cenami energií a možnou ztrátou zaměstnání,“ podotkl McConnell.

Souhlasně se vyjádřil také největší producent uhlí ve Spojených státech, společnost Peabody. „Firma Peabody podporuje rozhodnutí vlády stáhnout se z pařížské dohody. Domníváme se, že dodržování dohody, bez zásadních změn, by mělo podstatný dopad na americkou ekonomiku, zvýšilo by ceny elektřiny a nutilo by energetický sektor spoléhat se na méně rozmanité a méně spolehlivé zdroje. Společnost Peabody nadále prosazuje větší využívání vyspělých technologií k zajištění celosvětové energetické bezpečnosti a hospodářského růstu,“ konstatovala společnost Peabody.

Také předseda Americké koalice pro elektřinu z čistého uhlí (ACCCE) Paul Bailey vyjádřil Trumpovi podporu. „Předchozí vláda se dobrovolně zavázala plnit jedny z nejpřísnějších cílů ze všech zemí světa, zatímco mnohé jiné země dělají podstatně méně, aby snižovaly své emise. Snaha plnit cíle prezidenta Obamy by vedla k větším regulacím, vyšším cenám energie a závislosti na méně spolehlivých energetických zdrojích,“ prohlásil Bailey.

Merkelová: Zdrženlivě řečeno politováníhodné

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od pařížské klimatické dohody je krajně politováníhodné. Nemůže ale zastavit ty, kteří cítí závazek chránit planetu. Prohlásila to v pátek německá kancléřka Angela Merkelová.



V krátkém prohlášení před německými poslanci Merkelová uvedla, že nelze ustoupit z cesty, která započala v roce 1997 kjótským protokolem a pokračovala v roce 2015 podpisem historické pařížské dohody.

VIDEO: USA odstoupily od pařížské dohody o klimatu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Rozhodnutí amerického prezidenta odstoupit od pařížské klimatické dohody je nanejvýš politováníhodné, a to se vyjadřuji velmi zdrženlivě, když to říkám,“ prohlásila.

Merkelová slíbila, že navzdory odstoupení USA od pařížské dohody bude Berlín globální ochranu klimatu nadále odhodlaně prosazovat a Německo svým závazkům dostojí. „Všem, pro které je budoucnost naší planety důležitá, říkám: Pojďme dál společnou cestou, abychom byli úspěšní pro naši matku Zemi,“ řekla kancléřka.

Pobouřeně na Trumpovo oznámení reagoval například také šéf koaliční sociální demokracie a její kandidát na kancléře Martin Schulz. „Můžete odstoupit od klimatické dohody, ale nikoli od klimatických změn, pane Trumpe. Realita není jen další státník, kterého odstrčíte,“ napsal v narážce na Trumpovo nedávné chování, kdy se americký prezident při focení politiků vtlačil do první řady.



Také německá ministryně životního prostředí Barbara Hendricksová v pátek vyjádřila očekávání, že ostatní země nyní budou dál prosazovat naplňování pařížské klimatické dohody. „Jakkoli politováníhodné americké rozhodnutí je, jsem optimistka, že celkově se nám podaří pařížskou dohodu naplnit,“ prohlásil Hendricksová. „Zbytek světa se semkne dokonce ještě těsněji, takže jsem velmi optimistická,“ dodala ministryně.