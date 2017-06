‚Amerického tátu‘ stíhá minulost. Cosby před soudem kvůli obvinění ze znásilnění

V Americe druhé poloviny 80. let neměl v televizním zábavním průmyslu Bill Cosby konkurenci. Bavič, který se vypracoval z nuzných poměrů a uspěl v rasismem prosyceném showbyznysu 60. let, si získal srdce milionů diváků jako „americký táta“ v sitcomu The Cosby Show.

Dnes 79letý herec ale zažívá možná vůbec nejtěžší okamžiky kariéry. Poté, co ho poslední dva roky nepřestávají stíhat nařčení, že v minulosti sexuálně zneužil na pět desítek žen, se nyní dostalo jedno z obvinění až k soudu. Včera začal v Pensylvánii ostře sledovaný proces nemající v americkém showbyznysu dlouho srovnání. Naposledy taková pozornost provázela snad jen soud s někdejší hvězdou amerického fotbalu O .J. Simpsonem v roce 1994.

Přiznal, že si sehnal sedativa

Známý komik čelí obvinění, že v roce 2004 opakovaně nejprve omámil a poté zneužil tehdy 31letou Andreu Constandovou. S Cosbym se znali z univerzity, v jejíž správní radě herec působil. Podle ženy se tak dělo vždy, když ho navštívila doma a dal jí jisté léky – prý na uvolnění –, po nichž se nemohla hýbat.

Právě na skutečnost, že se navzdory takovému údajnému chování ke Cosbymu stejně vracela, zřejmě nyní hodlá poukázat obhajoba. Poněkud překvapující na této kauze přitom je i to, že se komik s Constandovou již v roce 2006 mimosoudně za tento incident vyrovnal. Prokuratura totiž tehdy zamítla trestní stíhání pro nedostatek důkazů, žena se ale poté soudila v občanskoprávním sporu. Částka, kterou jí Cosby zaplatil, nebyla nikdy zveřejněna.

Když však v roce 2013 herec oznámil comeback, začaly veřejně promlouvat další ženy. M édiím se do rukou také dostal přepis Cosbyho výpovědi z kauzy s Constandovou. V ní přiznal, že si sehnal sedativum s názvem Quaalude, jež chtěl podat ženám, aby byly povolnější k sexu.

Než byl Quaalude zakázán, patřil v Americe k jedněm z nejvíce předepisovaných léků na úzkost a nespavost. Hojně byl ale zneužíván i jako rekreační droga. Jak to vypadá, když se to s ním přežene, ukazuje Leonardo DiCaprio v ikonické scéně z filmu Vlk z Wall Street, když se ochromený plazí ke svému autu. Podobně popsala své pocity řada žen, které prý Cosby zneužil – bývalé herečky, modelky a další.

Lavinu obvinění odstartovalo, když promluvilo i několik veřejně známých žen. Nejstarší sahají do poloviny 60. let. Kvůli promlčecím lhůtám však většina z nich u soudu už nikdy neskončí. Kromě Constandové se má v procesu objevit jako svědkyně i další žena, která Cosbyho viní, že ji v roce 1996 rovněž omámil a poté sexuálně napadl.

Pokud porota uzná komika vinným, hrozí mu za každý z incidentů až deset let za mřížemi. Předem avizoval, že v procesu nebude vypovídat. Spekuloval také, že některá obvinění by prý mohla být rasově motivována. Očekává se, že 12členná porota rozhodne za dva týdny. Zasedá v ní 10 bělochů a dva Afroameričané – celkem sedm mužů a pět žen.