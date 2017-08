V satanistických rituálech měli zneužívat děti. Za 21 let ve vězení je odškodní 75 miliony korun

WASHINGTON V přepočtu 75 milionů korun bude muset americký stát Texas vyplatit manželům Danovi a Fran Kellerovým, které soud v 90. letech poslal neprávem do vězení za údajné sexuální zneužívání dětí v rámci satanistických rituálů. Kvůli justičnímu omylu pár ve vězení strávil 21 let, informovala ve čtvrtek agentura AFP.

Kellerovi byli z vězení propuštěni už v roce 2013, teprve letos v červnu je ale soud prohlásil za nevinné. V úterý jim přiznal odškodnění ve výši 3,4 milionu dolarů (75 milionů korun).



Dan a Fran Kellerovi se dostali do vězení v roce 1992 poté, co je několik dětí ze školky, kterou provozovali v texaském Austinu, obvinilo ze sexuálního zneužívání, z provozování satanistických rituálů a z mučení dětí i zvířat. Soud následně oba manžele poslal do vězení na 48 let.

Před čtyřmi lety se ale Kellerovi dostali na svobodu poté, co se podařilo prokázat, že se lékař, který údajně našel na jednom z dětí známky zneužití, mýlil. Údajná oběť, která stála v roce 1991 na počátku celého případu, v roce 2013 v rozhovoru rovněž přiznala, že si na žádné zneužívání nevzpomíná.

Podle aktuálního rozhodnutí soudu mají 75letý Dan Keller a jeho o osm let mladší manželka Fran nárok na odškodnění ve výši 80 tisíc dolarů (1,8 milionu korun) za každý rok strávený za mřížemi.

„Znamená to, že si nebudeme muset dělat starosti a střádat drobáky na sociální pojištění a placení účtů z minulosti. Znamená to, že budeme skutečně svobodní. Můžeme začít žít - bez nočních můr,“ řekla Fran Kellerová v reakci na rozhodnutí soudu. Podle ní si manželé z odškodného koupí dům a vůz a zaplatí si i zdravotní pojištění.

Podle místního listu Austin American-Statesman dosud Kellerovi žili v chudobě a nebyli vzhledem ke své minulosti i věku ani schopni najít si nějakou práci.

Podle listu The Texas Tribune vyplatil stát Texas od roku 1991 do poloviny loňského roku na odškodném za justiční omyly celkem 93,6 milionu dolarů (dvě miliardy korun).