Americký strašák. Tarantino natáčí film o vraždícím kultu Charlese Mansona

Mnohokrát trestaný Charles Manson založil na sklonku šedesátých let skupinu nazvanou jednoduše Rodina. Fanatická Mansonova vraždící banda se stala postrachem celé Ameriky. Vše vyvrcholilo vraždou Sharon Tateové, modelky a manželky režiséra Romana Polanského. Ačkoliv byli členové skupiny pozatýkáni, proteklo mezi ulicemi hodně krve. To nahrává do karet Quentinu Tarantinovi, dnes již kultovnímu režisérovi, který ve svých snímcích krví rozhodně nešetří.

Vrah Charles Manson v roce 2012. Hákový kříž na čele je jeho poznávací znamení.



Tarantino se odmlčel poté, co v roce 2015 vypustil do světa westernový snímek Osm hrozných. Ten se setkal s horším přijetím kritiky (i tak ale velmi dobrým), než jeho předchozí kousky. Tomu odpovídalo i vlažnější přijetí od publika. Teď se podle magazínu The Hollywood Reporter hodlá Tarantino vrátit ve velkém.



Magazín spekuluje i o hereckém obsazení. Štáb údajně oslovil herečku Jennifer Lawrenceovou, která by podle všeho mohla ztvárnit zabitou Sharon Tateovou. Osloven byl nejspíše i Brad Pitt (s ním Tarantino již spolupracoval na snímku Hanebný pancharti), u kterého role není známá.