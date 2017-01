Nový díl Hvězdných válek bude mít podtitul Poslední Jedi. Digitální Leia v něm nebude

„Máme ty nejlepší fanoušky na světě i ve všech ostatních galaxiích. A abychom naše fanoušky ocenili, chceme, aby jako první znali název dalšího dílu Star wars,“ píše web StarWars.com.

Společnost Disney, která vlastní filmová práva ke sci-fi světu režiséra George Lucase, už dříve uvedla, že se v nových dílech neobjeví digitalizovaná verze princezny Leii, kterou hrála herečka Carrie Fisherová.

Ta zemřela v prosinci loňského roku na následky srdečního selhání. Filmaři by však podle dřívějších informací v případě osmého dílu měli mít dostatek natočeného materiálu s její osobou na to, aby ji mohli zakomponovat alespoň do nejbližšího plánovaného pokračování.



Epizoda VIII, kterou režíruje Rian Johnson, by měla přjít do kin 15. prosince 2017.