Američtí slavisté: Trumpa s Putinem spojuje nezájem o dodržování mezinárodního práva

Shodně ale upozorňují, že v nynější politické situaci by normalizační úsilí znamenalo pro Washington ústup od dosud bráněných hodnot právního státu a mezinárodního pořádku. Vyloučeno podle nich není ani to, že ruský prezident Vladimir Putin se pokusí zneužít Trumpovu politickou nezkušenost k prosazení vlastních zájmů.



„Vladimir Putin a jeho vláda jsou naprosto nevypočitatelní a nespolehliví partneři. Putin opakovaně ukázal, že je připraven porušit jakékoli mezinárodní právo a normu, aby dosáhl svého cíle - obnovu sovětské imperiální hegemonie a upevnění autokratické vlády doma,“ řekl Christopher Harwood z Kolumbijské univerzity v New Yorku. O Putinově mezinárodním počínání hovořil jako o avanturismu, kterému se nesmí dostat podpory.

„Zahraniční politika USA by měla zachovat sankce proti Rusku za jeho počínání na Ukrajině a zvážit jejich rozšíření, měla by rovněž vzít v úvahu nová odvetná opatření kvůli možným ruským válečným zločinům v Sýrii či ruskému vměšování do amerických prezidentských voleb,“ myslí si Harwood.

Profesor Kolumbijské univerzity doufá, že i když Trump nechce vůči Rusku zaujmout tvrdý postoj, vliv Kongresu i členů vlády odměřený přístup pomůže nakonec prosadit. Obává se však, že vstřícnost k Rusku v případě Rexe Tillersona a Michaela Flynna, kteří míří na posty ministra zahraničí a poradce pro otázky národní bezpečnosti, nevěstí nic dobrého pro zahraniční politiku, která by byla dostatečně na pozoru před Putinovým Ruskem a před hmatatelnou hrozbou, kterou představuje pro Evropu a USA.

Putin může zneužít Trumpovu naivitu

To, že se Putin soustředí na obnovu sféry vlivu bývalého Sovětského svazu, si myslí i Míla Sasková-Pierceová z Nebraské univerzity v Lincolnu. Teoreticky podle ní existuje možnost zlepšení politických vztahů mezi Ruskou federací a USA, ve skutečnosti je ale jen malá šance na zlepšení, pokud Trump neustoupí od mezinárodních sankcí uvalených na Rusko. S ohledem na naivitu Trumpových prohlášení na adresu ruského prezidenta je důvodné se obávat, že Putin může zneužít Trumpovy nezkušenosti, aby dosáhl politických a ekonomických zisků, dodala.

Eliot Borenstein z Newyorské univerzity se rovněž obává, že zlepšení vztahů může vycházet ze špatných důvodů. „Trump se nezajímá o právní stát nebo o delikátnosti mezinárodního práva. Pro něj není Krym a Ukrajina problémem. Také se zdá, že se příliš neobtěžuje otázkami lidských práv a svobody tisku,“ domnívá se.

Naopak Karen von Kunesová z Yaleovy univerzity zastává smířlivější názor a spolupráci někdejších nepřátel považuje za důležitou. „Trump má velmi neortodoxní přístup k politice, proto může svět překvapit. Co vím, tak největším současným nepřítelem USA není Rusko, ale (teroristické hnutí) Islámský stát,“ dodala.

Právě možnost sblížení USA a Ruska vyvolává obavy mezi některými evropskými představiteli, kteří mají strach z rostoucí moci Moskvy a z jejích možných snah zasahovat do politiky zemí v regionu. Tyto obavy přiživily i Trumpovy výroky o tom, že Spojené státy nemusí v případě ohrožení přispěchat na pomoc těm spojencům, kteří se v rámci NATO dostatečně finančně nepodílejí na společné obraně.

Trump nesmí zpochybnit NATO

Oslovení vysokoškolští učitelé se shodují v tom, že Trump nesmí zpochybňovat článek pět Severoatlantické smlouvy o tom, že útok na jednoho člena NATO je útokem na všechny. Členské země NATO naopak musejí dodržet své závazky v podobě výdajů na armádu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu. Česko tuto dohodu neplní.

Borenstein se domnívá, že některé evropské státy vystrašené Trumpovými názory skutečně mohou vyčlenit více peněz na zbrojení. Podle Saskové-Pierceové může Trump využít rozpočet NATO k vydírání Evropanů.

Harwood Trumpovo zpochybňování amerických závazků označil za krajně nezodpovědné, neboť může podpořit ruský avanturismus, zároveň ale nešetřil kritikou aliančních států, které neplní obranná ujednání. „Neschopnost České republiky a některých dalších členských zemí odpovědně a ve shodě s dřívějšími závazky přispívat na vlastní obranu je ostudná,“ řekl. Zdůraznil ale, že Spojené státy by místo zpochybňování kolektivní obrany měly vůči nedostatečně platícím spojencům používat rozhodné diplomatické metody a pokud to bude nutné, tak i ekonomické páky, aby zajistily, že všichni partneři v NATO budou přispívat spravedlivým podílem.