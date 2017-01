‚Amerika ist wunderbar!‘ Rammstein zaútočí netradičně na česká kina

Skupina Rammstein není pro české publikum žádnou neznámou - jejich akce se vyprodávají do několika minut a kapele se věnuje hned několik fanouškovských portálů. Rammstein se do česka vrátí v rámci turné 28. a 29. května na vyprodaném dvojkoncertu. Aby to čekání nebylo zas tak dlouhé, sto kin po celé České republice uvede v pátek dokument Rammstein in Amerika. Ten mapuje osobní životy členů, poskytuje vhled do vytváření posledního alba Liebe Ist Für Alle Da a doplňuje to o záznam z vyprodaného koncertu v Madison Square Garden, který byl podle kritiků jedním z nejlepších koncertů skupiny vůbec.

Celkově má představení dvě a půl hodiny a představuje tak komplexní výpověď o skupině jako takové. V rámci dokumentu dostali ale prostor i jiní hudebníci a ti se na adresu kapely - někdy i úplně poprvé - otevřeně vyjadřují. Dojde i na materiál natočený samotnými členy kapely.

Stejným způsobem uvedla distribuční společnost minulý rok v říjnu dokument o kapele Kiss spojený s jejich koncertem z Las Vegas. „V případě Rammstein jsme oslovili management kapely, zda by se jim do tohoto projektu chtělo,“ sdělila Klara Beverly ze společnosti beverly - matous distribution. „Spolupráce s managementem Rammstein byla fantastická,“ dodává.

Projekt svým záměrem obecně připomíná koncert. Buď divák v ten daný den přijde, nebo svou oblíbenou kapelu neuvidí. „U našeho projektu žádné zítra není. To nebylo jednoduché provozovatelům kin na začátku vysvětlit. Obecně je ale spolupráce s kiny skvělá a nově jsme našli spolupráci se sítí multiplexu CineStar, kde nemají problém změnit zaběhnuté systémy,“ říká Beverly.

Některá kina se potýkají s velkým zájmem fanoušků. Takové je třeba i kino Lucerna v Praze, které přidalo ještě dvě promítání - čtvrteční a sobotní. CineStar v Hradci Králové situaci vyřešil souběžným promítáním ve více sálech.



Hudební dokumenty v kinech

„Už od prvního projektu v podobě KISS máme od fanoušků nadšené ohlasy a dotazy, co chystáme dále. Rammstein se těžko překonávají, a proto 16. března chystáme projekt Rolling Stones - jeden večer, sto kin. Ten je dokumentem o kapele spojeným s jejich koncertem v Havaně,“ dodává Beverly.

Promítání dokumentů v kinech, potažmo samotných koncertů, není nic nového. Unikátní je ale rozsah akce. Česká filharmonie již přenášela 3 své koncerty živě do českých kin prostřednictvím distribuční společnosti Aerofilms. Ten první z roku 2014 uvedlo na programu 26 kin, z toho dvě slovenské. Vánoční koncert z roku 2015 zase kin 14. Posledním masově vysílaným hudebním dokumentem byl snímek One More Time With the Feeling australského hudebníka Nicka Cavea. Ten se vysílal v 56 kinech v září a ve 14 z nich ještě v prosinci, taktéž z distribuce Aerofilms. Stejná společnost má na svědomí i divadelní přenosy Metropolitní opery.



Skupina Rammstein vznikla v lednu 1994. Vydala pět studiových alb. Kromě cen Echo a cen od metalových magazínů má skupina na kontě i jednu nominaci na Grammy z roku 1999 za nejlepší metalovou skupinu. V Česku naposledy koncertovala v roce 2011 v O2 aréně v Praze. Kapela má také pěkně dlouhou historii kontroverzí a skandálů - sexualizované klipy, texty písní i pódiovou show, nařčení z nacismu či práci s kontroverzními tématy, jako je kanibalismus, incest a týrání.