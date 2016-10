Ameriku straší epidemie děsivých klaunů. Lákají děti do lesa a otravují lidi na ulici

Klauni jako vystřihnutí z hororových příběhů se jen tak zjevují na kraji lesa, lákají do něj děti, ale také oslovují lidi na ulici a objevily se případy, kdy lidem podle stanice CBS vyhrožují s plastovými mačetami v rukou. Zprávy o takových incidentech se začaly objevovat v srpnu a vedly nejdříve k pobavení, zvyšující se počet nepříjemných setkání po celých USA ale v Američanech začíná vyvolávat strach, přestože většina z převleků je pravděpodobně myšlena pouze jako vtip.



První případ, díky kterému se situace začala medializovat, se odehrál ve státě Jižní Karolína na konci srpna. V lese za jedním z ubytovacích komplexů ve městě Greenville se objevili strašidelně nalíčení klauni, kteří lákali děti do lesa. Po nocích podle výpovědí tamních obyvatel navíc mlátili řetězy do dveří domů a otravovali kolemjdoucí, ačkoliv žádný nebyl doposud dopaden.

Od té chvíle pak incidentů přibývalo, až se vystupňovaly v uplynulém týdnu. Ve středu vyhnal klaun s kuchyňským nožem v ruce teenagera z newyorského metra. Ve čtvrtek ve městě Tulsa v Oklahomě napadl klaun muže, když venčil svého psa. Povalil jej a způsobil mu menší zranění. Informovala o tom americká televize CNN.

V dalších případech například lidé čím dál častěji používají klaunské masky ke krádežím nebo se na sociálních sítích šíří hrozby, že klauni zaútočí na veřejných místech nebo ve školách. V úterý Texaská státní univerzita ohlásila, že osoba převlečená za klauna napadla studenta v tamním kampusu.

Here are the best and most ridiculous evil clown safety alerts https://t.co/mYmMbNjZBR pic.twitter.com/hFFAZydppU — Gizmodo (@Gizmodo) 6. října 2016

Ačkoliv většina kolujících hrozeb se neuskutečnila nebo vyšlo najevo, že jde pouze o hloupé vtipy, nechtějí školy, veřejnost ani muži zákona zanedbat preventivní opatření. Například v New Havenu ve státě Connecticut plošně zakázali všechny kostýmy klaunů na půdách škol.

Policisté v New Yorku zase vydali prohlášení, že shledávají hrozby klaunů nebezpečnými. „Chceme se ale vyhnout tomu, abychom museli kvůli klaunům posilovat naše hlídky. Nevěřte všem zprávám a nebojte se jich,“ vyzval zástupce šéfa newyorských policistů John Miller.

The increase in creepy clown sightings is dangerous. It causes panic & alarm. Please don't take part in this #109pct pic.twitter.com/zHRLmp38r2 — NYPD 109th Precinct (@NYPD109Pct) 3. října 2016

I v dalších státech vyzývají policisté k opatrnosti, například v New Jersey žádají rodiče, aby své děti nenechali oblékat si klaunské kostýmy na blížící se Halloween. Problém dosáhl takových rozměrů, že některá lokální policejní oddělení žádají, aby zakročila FBI.

Serióznost hrozby je patrná i z toho, že se jí začal věnovat i Bílý dům. „Celou situaci očividně musí brát lokální muži zákona vážně, ale postupovat by měli s uvážením,“ uvedl mluvčí amerického prezidenta Josh Earnest. Dodal ale, že neví, jestli je Barack Obama úplně obeznámen se situací, vzhledem k tomu, že se k tomuto tématu nemusel Bílý dům doposud nikdy vyjadřovat.

Případy „ďábelských“ klaunů se v době před Halloweenem objevují každý rok. Letos je však jejich intenzita větší než v minulých letech. Proti lidem, kteří se do klaunských kostýmů převlékají, se začíná zvedat hněv davu. Ten pak nebude rozlišovat, jestli jde o skutečné psychopaty nebo pouze vtipálky.

Když se objevila zpráva o klaunech v okolí Pennsylvania State University ve městě State College v Pennsylvánii, dav studentů se rozhodl, že je najde a „uloví“. V USA, kde je stále velmi jednoduché legálně vlastnit střelné zbraně, navíc mohou vyprovokovat nevkusní vtipálci reakci, která je může stát zdraví či život.

Téma nebezpečných klaunů je ve Spojených státech velmi citlivé i s ohledem na to, že se do kostýmu převlékal jeden z nejhorších sériových vrahů v jejich historii, John Wayne Gacy, který dostal přezdívku „klaun zabiják“. Proslavil se totiž tím, že vystupoval na dětských oslavách jako „klaun Pogo“. Mezi roky 1972 a 1978 zabil 33 mladíků a chlapců, z nichž některé předtím i znásilnil. Byl odsouzen ke 12 trestům smrti a strávil před popravou 14 let ve vězení, kde čekal na smrtící injekci.

Kromě toho se na neklidu Američanů podepisuje i známý horor „To“ Stephena Kinga, v němž děti na malém městě v Nové Anglii vraždí muž, který se převléká i za zlovolného klauna.