Amnestie i vyšetřovací komise pro reorganizaci policie. Za vším hledej Koudelku

Není to poprvé, co se Koudelkovo skryté spoluautorství vynořuje v souvislosti s kontroverzním dokumentem. Brněnský právník byl jedním z těch, kteří dali dohromady závěrečné gesto prezidenta Václava Klause, jenž na rozloučenou svou amnestií zastavil stíhání mnoha velkých hospodářských kauz.

Pro Koudelkův psaný projev je typické, že namísto označení Česká republika používá Čechy, Morava a Slezsko. Díky tomu LN přišly na to, že v Koudelkově soukromém textu je identický odstavec jako v oficiálním závěru komise, jejíž verdikt rozhádal vládní koalici.

Pojednání s názvem Sen o právním státě se na webu někdejšího poslance za ČSSD objevilo minulý čtvrtek, kdy s výsledky své práce vyšla ven i komise. Otázka tak zní, kdo od koho opisoval. „Prosím vás, jsem teď na horách. Co je na internetu, teď nečtu,“ řekl LN Koudelka. Že by se podílel na tvorbě textu komise, popřel. „Napište si, co chcete, a já si budu psát, co chci,“ prohlásil.

Stejně jako v případě Klausovy amnestie se Koudelkovo jméno pojí s nejproblematičtějším odstavcem zprávy. U Klausova závěrečného odkazu to byl článek dva, jehož účinkem vyklouzli justici například tři manažeři vytunelované společnosti H System.



Dílo kolektivu

Do zprávy komise se Koudelkovo autorství propsalo v části odůvodnění, která navrhuje okleštit pravomoci státním zástupcům. Výslovně se apeluje na vládu, aby do tří měsíců předložila dolní komoře novelu. Podle ní by už případy, v nichž je podezřelým žalobce, neměl vyšetřovat státní zástupce. Tak si představuje ideální řád Koudelka a tak si to představuje i sněmovní komise stejně jako většina poslanců, která minulý týden usnesení odsouhlasila.

Podle předsedy komise, poslance ODS Pavla Blažka, je zpráva dílem kolektivu. „Psali ji členové komise. Někdo větší, někdo menší část,“ sdělil Blažek a dodal: „Docent Koudelka nám zpracovával posudky. Přesně vám to může říci aparát sněmovny. Texty posudků se ve zprávě neobjevily.“ Místopředseda komise Martin Lank (Úsvit) popisuje vznik zprávy jinak.