Andy Warhol: Gigant. Nová limitovaná šestikilová edice představuje jeho život i dílo

PRAHA Limitovaná obrazová kniha o díle jednoho z největších umělců 20. století a pop-artového génia Andyho Warhola právě vychází. Obří publikace potěší, jak se vyjádřil deník The Times, hlavně oko. Požitek z listování knihou Andy Warhol: Gigant se skoro vyrovná požitku, který zažívá člověk, jemuž na zdi visí nějaký ten Warholův originál.

Limitovaná publikace má 6,5 kilogramu a 624 stran o rozměrech 33x43 cm. Nabízí mimořádný pohled do Warholova světa umění, celebrit, sexu a slávy. Nejvýpravnější obrazová biografie je mimořádným nakladatelským počinem a „sběratelským kouskem“ a představuje Warhola jako výtvarníka, filmaře a spisovatele. Na stránkách publikace je přes 2 000 vyobrazení včetně vzácných a dosud nepublikovaných dokumentů.

Textový doprovod dali dohromady přední znalci Warholova díla. Kniha popisuje jeho malířské počátky, první fotografické autoportréty, filmy i jeho vrcholné výstavy. „Mně se prostě líbí obyčejné věci. Když maluju, nesnažím se z nich udělat něco lepšího. Snažím se je namalovat úplně obyčejně,“ řekl Warhol.

My honey @BillPMurphy checking out the appropriately titled #Warhol book GIANT pic.twitter.com/9QHO1vRhta