Turecko si stěžuje na zacházení s prezidentskou ochrankou. V USA se porvala s demonstranty

Turečtí bezpečnostní agenti se zapojili do násilností při demonstraci před rezidencí tureckého velvyslance ve Washingtonu. Incident vyvolal velkou nevoli i mezi veřejností, neboť útok na demonstranty byl mimořádně surový a jeho terčem byly i ženy. Při incidentu bylo podle policie zraněno 11 lidí, včetně jednoho policisty.



Policie dva členy Erdoganovy ochranky zadržela, ale později je propustila. Dvojice následně odletěla s Erdoganem do vlasti. Americké ministerstvo zahraničí si později předvolalo tureckého velvyslance.

Turecká ambasáda z násilností obvinila demonstranty, kteří podle ní agresivně provokovali turecko-americké občany vítající Erdogana. Ambasáda také bez předložení důkazů uvedla, že demonstranti byli napojení na zakázanou Stranu kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara i západní země považují za teroristickou organizaci.

Thugs in suits are Erdogan's henchmen. If this is how they operate in Washington DC heaven help the Kurds at home: pic.twitter.com/Gr6RWjkwjE