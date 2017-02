ANKETA: Který film Miloše Formana máte nejraději?

Konkurs

Povídka Konkurs tvoří, spolu s další povídkou Kdyby ty muziky nebyly, stejnojmenný film Konkurs složený z autentických dokumentárních záběrů z pěveckého konkurzu, včetně zákulisí divadla Semafor. Miloš Forman jej zrežíroval v roce 1963, na scénáři s ním spolupracoval Ivan Passer.



Černý Petr

Snímek Černý Petr představuje Formanův hraný debut, zároveň je i jedním z prvních filmů Československé nové vlny. Hlavního hrdinu si zahrál Ladislav Jakim, jenž se ujal role mladíka, který pracuje v obchodě, kde hlídá, aby nikdo nekradl, ale zároveň nemá dost odvahy zloděje chytit. Snímek pochází z roku 1963.



Lásky jedné plavovlásky

Hlavní hrdinkou snímku Lásky jedné plavovlásky je Andula, která žije na internátu v malém městečku. Stejně jako většina jejích kamarádek touží po troše lásky. Po jistých peripetiích potká Mildu, mladého klavíristu, o němž je přesvědčena, že je ten pravý. Ve filmu, který pochází z roku 1965, si zahráli Hana Brejchová, Vladimír Pucholt či Vladimír Menšík.



Hoří, má panenko

První Formanův barevný snímek pochází z roku 1967, v němž se režisér snažil vykreslit atmosféru hasičského bálu. Autory námětu a scénáře jsou vedle Miloše Formana také Jaroslav Papoušek a Ivan Passer.



Taking Off (Odcházím...)

Formanova americká prvotina nese název Taking Off. Forman nabízí pohled na generaci 70. let, střet rodičů a dětí i braní drog. Ve filmu si zahráli například Linnea Heacock, Buck Henry či Tina Turner.



Přelet nad kukaččím hnízdem

Filmová adaptace slavného díla Kena Keseyho Vyhoďme ho z kola ven vynesla Formanovi v roce 1975 celkem pět sošek Oscarů (nejlepší film, herec, herečka, režisér a adaptovaný scénář). V roli Randle P. McMurphyho, který se snaží vzdorovat chladné sestře Ratchedové (Louise Fletcher), si zahrál Jack Nicholson.



Vlasy

Významný muzikál druhé poloviny 20. století zaujal také Miloše Formana, který se mu roku 1979 rozhodl dodal filmovou podobu. Hudby se ujal Galt MacDermot.



Ragtime

Předlohou filmu Ragtime se stal románový bestseller E. L. Doctorowa. Ragtime je Formanovým čtvrtým americkým filmem, který natočil. Snímek získal nominaci na osm Oscarů, nakonec mu ale nepodařilo proměnit žádnou z nich.



Amadeus

Ve snímku z roku 1984 Forman ztvárnil postavu dvorního skladatele císaře Josefa II. Wolfganga Amadea Mozarta, kterému se dostalo obrovského hudebního nadání. Zahrál si ho Tom Hulce, který získal nominaci na Oscara.



Valmont

Filmová adaptace románu Choderlose de Laclose Nebezpečné známosti zavádí diváky do doby před francouzskou revolucí. Snímek z roku 1989 získal nominaci na Oscara i cenu BAFTA, v obou případech za kostýmy.



Lid versus Larry Flynt

Americký životopisný film z roku 1996 natočil Miloš Forman podle scénáře Scotta Alexandera a Larryho Karaszewskiho. Film se věnuje kariéře vydavatele pornografických magazínů Larryho Flynta. Ve filmu jej ztvárnil Woody Harrelson.



Muž na Měsíci

Do role komika Andyho Kaufmana obsadil Miloš Forman komediální hvězdu Jima Carreyho, který za ni získal Zlatý glóbus. Dalších rolí se ujali Danny DeVito či Courtney Love.



Goyovy přízraky

Americko-španělský snímek z roku 2006, na jehož scénáři se vedle Formana podílel také Jean-Claude Carrière. Film zavádí diváky do roku 1792, v němž malíř Goya přichází na španělský královský dvůr jako dvorní malíř.