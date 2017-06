ANKETA: Padesát let ‚Seržanta Pepře‘. Co si o slavném albu Beatles myslí čeští hudebníci?

Lidovky.cz: Jak album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band vnímáte a jak ovlivnilo vaši tvorbu?



David Koller:

Seržant Pepper byl asi nejzajímavější počin v éře Beatles. Mě jako malého kluka zajímaly jejich zvukové koláže, které mi připadaly jako něco úplně nového. Nutno k tomu dodat, že celé se to ke mně dostávalo po jednotlivých skladbách, neboť se skoro žádná alba v té bolševické době ze „Západu“ nedala koupit. Máme také s Lucií na albu „In The Sky“, která se jmenuje LSD & vědec a je to tímto albem minimálně ovlivněno.



Marta Kubišová:

Tu jsme milovali, coby Golden Kids, poslouchali jsme ji většinou společně a Zdeněk Rytíř nám překládal jednotlivé texty.

Aleš Brichta:

Určitě výborné album. Měl jsem v oblibě Sgt. Pepper’s reprise a zvlášť Lucy in The Sky či A Day in The Life. Ale já od Beatles mám nejradši bílé album, Revolver a Rubber soul. Ovlivněním mého života byla existence Beatles celkově.

Xindl X:

Dost dobře nemůžu hodnotit, jak tahle deska změnila hudební svět, protože tuhle změnu jsem nezažil. Nezažil jsem svět před Beatles. Všechny jejich desky vyšly dávno předtím než jsem se narodil, natož pak předtím, než jsem začal hudbu pořádně vnímat. A tehdy, potom, co jsem se prokousal X rockovými kapelami, narazil jsem zpětně na tyhle písničky, které byly staré několik desítek let, a přesto je za tu dobu - co se melodičnosti, nápaditosti a hravosti týče - stále nic nepřekonalo. Byly to jedny z prvních písniček, co mě donutily k tomu, že jsem rodiče přemluvil, aby mě začali učit na kytaru. A prvních pár písniček, co jsem pak „napsal“, byly okaté vykrádačky Let it Be a Hey Jude.

Muzika Beatles byla a je pro mne hodně zásadní, ale nemůžu říct, že zrovna tohle album je pro mne zásadnější než ty ostatní. Podle mne jsou geniální všechny jejich písně a třeba Revolver, Abbey Road nebo Rubber Soul jsou mému srdci bližší. Ale to může být právě tím, že jsem je neslyšel v kontextu doby, kdy vznikly.