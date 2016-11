ANO by vyhrálo volby s 34 procenty. Podle Babiše ale bude těžko hledat partnery

Kromě zmíněných stran by se do Poslanecké sněmovny dostaly také opoziční ODS s 8,5 procenta a TOP 09 se 7,5 procenta. Jako poslední by mandáty získaly KDU-ČSL se 6,5 procenta a SPD Tomia Okamury se stejným výsledkem.



Agentura prováděla průzkum mezi 8. a 27. říjnem, tedy v době po krajských volbách a senátních volbách.

K výsledkům průzkumů se v diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce vyjádřil také předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš. „Jsem rád, že máme 34 procent. Ale kdyby byly volby za týden, tak to dopadne stejně jako v Královéhradeckém kraji. Všichni by se spojili proti nám a my bychom museli do opozice,“ řekl Babiš. Dodal také, že v Česku podle něj existují dvě politická uskupení. „Na jedné straně jsou tradiční politické strany a na straně druhé je hnutí ANO,“ uvedl Babiš.

Partnera pro případnou koalici Babiš zatím nevidí. „Myslel jsem si, že by jsme se mohli spojit se Starosty, ti fungují dobře na všech úrovních. Ale Petr Gazdík převzal rétoriku Miroslava Kalouska a začal nás kritizovat,“ posteskl si Babiš.

Babiš své ministry měnit nehodlá

Ten také reagoval na páteční dopis premiéra Bohuslava Sobotky, který v něm oznámil plánovanou výměnu některých ministrů. „Měnit vládu 11 měsíců před volbami je podle mě zbytečné. Já se k podobnému kroku nechystám, pokud nějaký ministr neprovede něco, za co bych ho odvolat musel,“ komentoval současné dění ve vládě Babiš. Popiš podle svých slov totiž nepotřebuje „nakrmit“ stranickou základnu.



Největší problémy má ANO podle něj s Legislativní radou vlády pod vedením Jiřího Dienstbiera (ČSSD).

V dopise sociálním demokratům Sobotka oznámil záměr měnit některé ministry za ČSSD a označil marketink ANO za jednu z příčin volební prohry ČSSD, Babiše „šokoval“ či „nepříjemně překvapil“. Dopis podle něho obsahuje informace, které nejsou pravdivé.

Babiš si také stěžoval na jednání koaličních partnerů. „Premiér Sobotka by měl být premiérem všech ministrů,“ řekl Babiš. Tomu vadí, že premiér Sobotka ho nepodporuje v rámci rozpočtové politiky. Babiš také několikrát řekl, že ČSSD je rozpočtově nezodpovědná. Jako příklad uvedl situaci, kdy jej sociální demokraté a KDU-ČSL přehlasovali ohledně peněz na vědu.



„Měl jsem připravené peníze, ale oni mě přehlasovali a dali je na vědu. Přitom ty peníze potřebuje také sport nebo je potřeba zrekonstruovat památky, čímž by jsme do Česka přilákali více turistů,“ řekl Babiš. Ten také přiznal, že některé body koaliční smlouvy vyjednalo ANO špatně. „Jsme političtí nováčci a stále se učíme,“ prohlásil ministr.