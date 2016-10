Chystaná trojkoalice má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu Olomouckého kraje většinu 30 hlasů „Koaliční smlouvu jsme si připomínkovali a nyní ji dáme do našich stranických struktur. Přes víkend ji budeme finalizovat, ale možná to ani nebude potřeba, protože jsme na tom hodně odpracovali,“ uvedl Okleštěk. Podle dohody by vítěznému ANO mělo v jedenáctičlenné krajské radě připadnout šest míst, tři obsadí druhá ČSSD a dva zástupce má mít ODS. Vyjednavači se dohodli na tom, že hejtmanem bude Košta a jeho prvním náměstkem lídr ČSSD Jiří Zemánek.

Návrh koaliční smlouvy podle Oklešťka počítá s tím, že počet hejtmanových náměstků vzroste z dosavadních šesti na sedm. ANO a ČSSD by měly mít po třech náměstcích a ODS jednoho. „Náměstků dosud bylo o dva méně, než je standard,“ podotkl Okleštěk. Počet náměstků olomouckého hejtmana byl loni snížen z původních sedmi na šest poté, co na funkci náměstka kvůli nejasnostem ohledně více než milionového daru od několika firem rezignoval Alois Mačák z ČSSD. Jeho kompetence tehdy převzal dosavadní hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD).

Podle návrhu koaliční smlouvy by hnutí ANO mělo mít ve vedení Olomouckého kraje na starost dopravu, životní prostředí, sport, kulturu a volný čas a jeho hejtman sociální oblast. ČSSD kromě financí připadlo i školství a regionální rozvoj a ODS zdravotnictví.

Na koaliční spolupráci se krátce po volbách dohodlo ANO s ČSSD. Jejich zástupci poté jednali s ODS a také s KDU-ČSL, která je součástí Koalice pro Olomoucký kraj. ANO s ČSSD nakonec daly přednost ODS.

V novém zastupitelstvu Olomouckého kraje má ANO 16 křesel, druhá ČSSD devět a KSČM sedm. Koalice pro Olomoucký kraj bude mít sedm mandátů. Šesti zastupiteli bude disponovat hnutí Starostové pro Olomoucký kraj. Po pěti křeslech získaly ODS a koalice SPD-SPO. Předchozí čtyři roky v Olomouckém kraji vládla ČSSD s KSČM.