ANO hraje v krizi o volební vítězství, ČSSD o přežití. A Zeman? Obstruuje

Je to totiž právě hlava státu, která může odvoláním ministra financí Andreje Babiše (ANO) zatíženého skandály zdánlivý pat odblokovat. V jakém stavu tedy prezident Zeman po svém odletu do Říše středu politickou scénu nechal? Server Lidovky.cz se pokusil předestřít nejdůležitější rozměry současné krize.



ČSSD chce udržet vládu, ANO je připravné obětovat Babiše

Výchozí pozice dvou hlavních politických sil dneška, ANO a ČSSD, je zřejmá. Primární snahou sociálních demokratů je udržet vládu v čele s Bohuslavem Sobotkou a dosáhnout odvolání ministra financí Babiše. Prezident Zeman sice navrhl stáhnout z kabinetní sestavy oba dva, ale ČSSD nemá jediný důvod svého předsedu obětovat. Premiér se díky návrhu na odvolání šéfa státní kasy dostal zpět do hry, jedny z hlavních trumfů tak drží on. Sobotka navíc s přehledem ustál hrubé chování prezidenta Zemana na hradní schůzce z minulého týdne, čímž kolem sebe klíčové osobnosti strany sjednotil.

Andrej Babiš naopak v posledních dnech jakoby ztrácí dech. Aféry s nahrávkami ho oslabují, navíc jeho argumenty o kampani proti němu přestávají fungovat. Při mimořádné středeční schůzi Poslanecké sněmovny byl ve vyložené defenzivě, což je pro něj nová pozice. „De facto neřekl nic nového, jeho strategie se v tomto případě vyčerpala,“ míní politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín. Že lídr ANO couvá, potvrdil svými čtvrtečními a pátečními výroky. Je připravený na konec ve funkci, současně už představil premiérovi svou nástupkyni Alenu Schillerovou. Jasně tím dává najevo, že ANO je ochotné s ČSSD ve vládě setrvat.

Předčasné volby? Spíše teorie, nemá je kdo prosadit

Předčasné volby jsou variantou, kterou jako jedno ze dvou řešení současné krize zmínil ve středu prezident Zeman. Nicméně jednoznačně pro je z relevantních politických hráčů jen ODS. ČSSD se jim nebrání, ale jednotná v tomto ohledu není. ANO, lidovci a TOP 09 o předčasné volební klání nestojí, čímž tato možnost padá. „Předčasné volby nejsou na pořadu dne. ANO chce dovládnout do řádných voleb, navíc to není ani technicky reálné,“ sdělil severu Lidovky.cz šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Předčasné volby by v tuto chvíli prospěly jen málokomu, protože vzhledem k zákonným lhůtám by mohly proběhnout nejdříve v létě. V době dovolených by však hlasování skončilo fraškou, v září by pak už nemělo smysl. „V této chvíli už je pozdě. U stran by navíc muselo dojít k přepsání celé předvolební strategie, takže předčasné volby nevidím jako reálnou možnost,“ uvažuje politolog Šaradín.

Prezident se z režíreské sesle vytlačil sám, poslanci mu druhou šanci nedají

Pro prezidenta Miloše Zemana se zdála vládní krize rozehraná ideálně. Když premiér ohlásil úmysl podat demisi vlády, prezident měl vše v rukou. Sobotkův kabinet by symbolicky vyprovodil ze Strakovy akademie, mohl jmenovat nového premiéra a sledovat skládání vlády k své libosti. O tuto možnost se však připravil, když naznačil, že funkce zbaví jen Sobotku. Šéfa vlády tím polil živou vodou, Sobotka vzal zpátečku a nově žádá jen odvolání Babiše. Od té doby už jen Zeman reaguje na další dění.

Jak se vyvíjela vládní krize 2. května - Premiér Bohuslav Sobotka ohlásil, že kvůli skandálům ministra financí Andreje Babiše podá demisi vlády.

4. května - Střet prezidenta Miloše Zemana a premiéra na Pražském hradě. Sobotka demisi nepřinesl. Když pak vysvětloval svůj postoj, Zeman se otočil a odešel.

5. května - Vládní krize dostala nový náboj. Premiér podal návrh na odvolání ministra financí kvůli aférám s dluhopisy a nahrávkami silně naznačujícími jeho zásahy do deníku MF DNES.

9. května - Senát oznámil, že se kvůli Zemanově váhání s odvoláním Babiše sepisuje ústavní žaloba a že pokud prezident Babiše nezbaví funkce, projedná její podání.

10. května - Poslanecká sněmovna se usnesla, že Babiš lhal o neovlivňování svých médií a že má prezident dodržovat Ústavu.

11. května - Ministr Babiš prohlásil, že je připravený představit svého nástupce ve funkci. Prezident a premiér ohlásili podnět k Ústavnímu soudu.

Prezident svým necitlivým postupem vůči premiérovi navíc proti sobě sešikoval poslance jako nikdy předtím. Sněmovna hladce přijala usnesení, jež Zemana vyzývá k dodržování Ústavy. Tím daly politické strany jasně najevo, že krize se musí vyřešit na půdě parlamentu. Zemanovi už podruhé šanci nedají. „Prezident tu hru překombinoval. Ve chvíli, kdy na Hradě vyhlásil konečný triumf nad Bohuslavem Sobotkou, došlo z jeho strany k zásadní chybě,“ míní politolog Šaradín.

Ústavní soud reálně nemá co řešit, prezident jen obstruuje

Hlava státu svou nečinností zatáhla do celé vládní krize i Ústavní soud. Bohuslav Sobotka je u nejvyšší soudní instance připravený vyvolat kompetenční spor, senátoři pak připravují ústavní žalobu. Oba kroky mají dotlačit prezidenta k tomu, aby strážce státní kasy sesadil z ministerského křesla. K Ústavnímu soudu se přitom hodlá obrátit i sám prezident. Chce prý slyšet, zda skutečně musí Babiše zbavit funkce.

Zemanovo otálení a jeho nečekaný podnět ke strážcům Ústavy nejsou přitom ničím jiným než obstrukcí, krizi jen prodlužuje. Všichni včetně něj vědí, jaký verdikt od ústavních soudců zazní. Základní zákon této země totiž v tomto nedává Zemanovi žádný prostor k manévrování. Šéfa ANO musí odvolat. Vyvstává tak otázka, co touto ústavní linkou celého příběhu Zeman sleduje.

ANO si chce udržet étos jasného vítěze, ČSSD se bojí osudu ODS

Obě klíčové vládní partaje hrají o hodně. Před současným politickým galimatyášem mělo ANO nakročeno k tomu, že ve volbách posbírá přes 30 procent hlasů a při jednání o nové vládě si podrží klíčovou roli. V současné krizi se tak snaží si tuto roli udržet. „Pokud by Andrej Babiš ale volby prohrál, mohlo by to zhatit jeho ekonomické plány. A mohlo by to být komplikací pro ty, kteří se chtěli přiživit na jeho cestě k moci,“ míní politolog Šaradín.

Pro ČSSD má současná krize trochu jinou příchuť. Jejím cílem je, aby se vyhnula trajektorii ODS po pádu vlády v roce 2013. Občanští demokraté se tehdy z největší vládní partaje stali opoziční stranou, kterou tak tak udržel při životě předseda Fiala. Přesně tomuhle scénáři se chtějí sociální demokraté vyhnout. Právě zvládnutí krize přitom zásadní napoví, zda toho bude strana schopná. „Pokud by ten výsledek byl velmi špatný, tak sami dobře vědí, jakým způsobem to zamávalo s ODS a že by riskovali několikaleté vymazání z velké politiky,“ upozorňuje Šaradín.

Zeman, Babiš, Sobotka? Přiznivci jim odpustí vše, odpůrci nic

Kdo v krizi sbírá nejvíce bodů? Těžko říct. O převažujícím veřejném mínění v případě tří hlavních aktérů současné politické tragikomedie Zemana, Sobotky a Babiše nelze mluvit. Všichni jsou totiž natolik polarizující osobnosti (Zeman a Babiš především), že jen stěží mohou usilovat o přízeň svých odpůrců. „Těžko tak hodnotit, jaký zanechali dojem ve veřejnosti, protože příznivci jim budou tolerovat téměř vše a jejich odpůrci jim nebudou tolerovat vůbec nic,“ řekl serveru Lidovky.cz sociolog Jan Herzmann.

Zeman podle Herzmanna nyní hraje před svými voliči o dojem, že neporušuje Ústavu. Sobotka pak prý přes počáteční lavírování budí dojem dobrého taktika, který však z titulu své funkce musí přivést celý příběh k pointě. A Babišovi se přes vážné problémy, které jednoduše jsou na odstoupení, podle všeho daří svým voličům prodávat vlastní skandály jako příběh velkého spiknutí. „Domnívám se, že skutečnost, že se v Poslanecké sněmovně proti němu spojili všichni odleva doprava, zvedá v očích jeho příznivců otázku, jestli na tom není něco pravdy, že ho chtějí všichni odstřelit,“ míní Herzmann.