„V senátních volbách jsme tradičně málo úspěšní,“ řekl Babiš chvilku po sečtení posledních hlasů před novináři. „Boj o Senát je fakt těžký, musíme se ještě hodně učit a hledat osobnosti, které lidi znají tam, kde žijí,“ uvedl na tiskové konferenci a následně i na svém twitterovém účtu.



Zvlášť pak ocenil, že se do Senátu dostal starosta a učitel Jaroslav Větrovský a Ladislav Václavec. „Myslím si, že obrovský úspěch zaznamenal také Jiří Dušek (astronom, ředitel Hvězdárny a planetária Brno - pozn. red.), ačkoli o tom komentátoři mlčí. To je člověk, který je v regionu velice dobře známý, což dokresluje pozici hnutí ANO a to, jakým způsobem naše krajské organizace vybírají kandidáty,“ uvedl vzápětí. Všechny úspěšné kandidáty hnutí ANO na sociální síti označil za „skvělé lidi“.

Zároveň ale litoval neúspěchu dalších kandidátů hnutí. Z finále se až na senátorské křesla neprobojovala například poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, kterou ve volebním obvodu Praha 11 porazil dlouholetý zastupitel a spoluzakladatel Hnutí pro Prahu 11 Ladislav Kos.



Právě její prohru Babiš na tiskové konferenci komentoval s největší lítostí v hlase. Sám s její účastí na jednáních Senátu v dalších šesti letech počítal. S 44 procenty však exministryně zaostala za úspěšnějším Kosem.

Do horní komory Parlamentu se však v barvách hnutí ANO nedostal třeba ani poslanec a lékař letecké záchranné služby Milan Brázdil, podnikatel a bývalý starosta Všeradic na Berounsku Bohumil Stibal, žokej Josef Váňa, manažer Pavel Staněk, Jan starosta Jičína Malý či předseda družstva Jan Hašek.

Gratuluju třem našim novým senátorům, Jardovi Větrovskému, Jiřímu Duškovi a Ladislavu Václavcovi. Posíláme do Senátu skvělé lidi. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 15. října 2016

Babiš nicméně ocenil získání tři křesel, přestože do druhého kola prošlo hned 14 kandidátů ANO. „Mám radost, že jsme uspěli a uvidíme, jak se noví senátoři v horní komoře uspořádají. Často se stává, že koalice nefunguje. Uvidíme, jak to bude po těchto volbách. I senátoři by samozřejmě měli tolerovat koaliční smlouvu. Necháme se překvapit,“ dodal na závěr.