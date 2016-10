Hnutí ANO spolu s ČSSD disponuje v pětapadesátičlenném olomouckém zastupitelstvu pouze 25 posty. Aby mohlo v kraji vládnout, potřebuje do koalice přibrat ještě nejméně jednoho partnera. „Základní půdorys pro další jednání tvoří ANO a ČSSD. Na tom jsme se už dohodli,“ uvedl Košta, V 13:00 mají zástupci ANO přijít do sídla olomoucké ČSSD. „Pokud se nic mimořádného nestane, tak si tam sedneme s ČSSD jako základní kámen a budou probíhat koaliční jednání s ostatními partnery, kteří od nás dostali jasnou nabídku. Měli by tam dorazit,“ uvedl Košta. Nabídka koaliční spolupráce, podle které by ANO obsadilo místo hejtmana, podle Košty vznikla po konzultaci s ČSSD.

V pětapadesátičlenném zastupitelstvu Olomouckého kraje vítězné ANO obsadí 16 křesel, druhá ČSSD bude mít devět křesel a třetí KSČM sedm postů. Koalice pro Olomoucký kraj bude mít olomouckém zastupitelstvu sedm postů. Šesti zastupiteli bude disponovat hnutí Starostové ProOlomoucký kraj. Po pěti křeslech získaly ODS a koalice SPD-SPO. Ke krajským volbám v Olomouckém kraji přišlo 33,2 procenta voličů, zatímco před čtyřmi lety byla volební účast 35,67 procenta.

V předchozích krajských volbách v roce 2012 v Olomouckém kraji zvítězila ČSSD, která v uplynulých čtyřech letech ve vedení kraje spolupracovala s komunisty. Z celkových 55 mandátů sociální demokracie v roce 2012 obsadila 19 křesel, KSČM 16 křesel a po osmi zastupitelích získala ODS a Koalice pro Olomoucký kraj se starosty. Čtyřmi mandáty v krajském zastupitelstvu disponovala TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj. TOP 09 v letošních krajských volbách neuspěla.