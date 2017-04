ČSSD se propadla, lidovci se STAN by se nedostali do Sněmovny, ukázal průzkum

MAFRA Lídři ČSSD a lidovců Bohuslav Sobotka a Pavel Bělobrádek. | foto: Dan Materna

PRAHA Volby do Sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO s víc než třetinou hlasů, druhá ČSSD proti březnu výrazně ztratila na 16 procent. Lidovci s hnutím STAN, kteří půjdou do podzimních voleb v koalici, by dohromady deset procent potřebných pro vstup do Sněmovny neměli. Vyplývá to z volebního modelu, který v pondělí poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Poslance by měli také komunisté, ODS a TOP 09.

První průzkum prezidentských voleb: Zeman by dostal 37 procent, Horáček 20, Drahoš 17 ANO si proti březnu polepšilo o procentní bod na 33,5 procenta, ČSSD naopak ztratila z březnových 22 procent. Téměř beze změny zůstala podpora třetí KSČM, zvýšila se o půl bodu na 12,5 procenta. Stejným tempem si polepšila TOP 09 na šest procent. O dva procentní body stoupla podpora ODS, která by v dubnu získala 10,5 procenta hlasů.

Víc hlasů než v březnu by dostali lidovci i STAN, dohromady by ale měli 9,5 procenta. Jejich koalice by tak zůstala před branami Sněmovny, kam by ji dostal desetiprocentní zisk. KDU-ČSL si proti březnu polepšila o procentní bod na 7,5 procenta, podpora STAN se zvedla z procenta na dubnová dvě procenta. Poslance by podle průzkumu CVVM volby nepřinesly ani Pirátům se 3,5 procenta, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury se třemi procenty a Zeleným se dvěma procenty. I další agentury pro výzkum veřejného mínění favorizují jako vítěze voleb ANO před ČSSD, liší se ale v odhadovaném rozdílu mezi oběma nejsilnějšími stranami. Kolem pětiprocentní hranice umožňující vstup jednotlivých stran a hnutí do dolní komory se pohybují SPD či Piráti. Pokud by se konaly volby v dubnu, zúčastnilo by se jich podle CVVM 59 procent občanů, tedy víceméně stejně jako ukázaly průzkumy v předchozích třech měsících. Deklarovaná účast by byla prakticky shodná s účastí v minulých sněmovních volbách, k nimž v roce 2013 přišlo 59,5 procenta voličů. CVVM informace pro volební model získalo mezi 3. a 13. dubnem při osobních rozhovorech se 528 respondenty staršími 18 let.