Anthropoid. Jak Gabčík s Kubišem změnili dějiny Československa

Začít musíme o rok dříve. Stačí pohled na mapu Evropy z pozdního léta 1941: prakticky celý kontinent ovládá nacistické Německo. Wehrmacht se valí do nitra Sovětského svazu takovou rychlostí, že Britové nevěří, že Stalinův režim vydrží a váhají, zda mu vůbec pomáhat dodávkami zbraní. Protektorát Čechy a Morava je v podstatě poklidnou německou provincíí.

Když na podzim přichází do Prahy Heydrich jako zastupující říšský protektor, dostává navíc český odboj těžké rány. Ztrácí spojení s Londýnem. Zatímco produkce českých zbrojovek neztenčenou měrou putuje do skladů Wehrmachtu, proud důležitých zpravodajských informací na Západ vyschnul. Československá věc je v ohrožení. Edvard Beneš a celý západní exil potřebuje rozhodnou akci. V prosinci 1941 startuje z Anglie do temnoty bombardér naložený parašutisty, aby hrozící katastrofu odvrátili.



“I v dnešním světě speciálních sil je to, co dokázali Gabčík s Kubišem, bráno jako naprosto mimořádný čin. Dodnes se speciálové útokem na Heydricha zabývají. S výcvikem, jaký parašutisté měli, s vybavením, které dostali, dokázali splnit úkol uprostřed obsazené země,” říká příslušník elitní 601. skupiny speciálních sil Armády České republiky, který operaci Anthropoid profesně zkoumal. Mimořádnou odvahu prokázali parašutisté i v posledním boji v pravoslavném chrámu sv. Mikuláše. Sedm mužů s minimálním množství munice čelilo sedmi stovkám obléhatelů dlouhé hodiny.

Naprosto klíčové jsou však “dozvuky” operace Anthropoid. Odhaduje se, že v reakci na atentát, při takzvané druhé heydrichiádě, nacisté zabili 2 tisíce lidí. Mimo jiné vypálili obce Lidice (10. června 1942) a Ležáky (24. června 1942). Zároveň úspěšný atentát vzbudil ve světě pozitivní ohlas a na jeho základě byla Brity odvolána Mnichovská dohoda a přislíbena poválečná obnova Československa v jeho „předmnichovských“ hranicích, což bylo jedním z hlavních politických cílů operace. S lehkou nadsázkou můžeme říct, že díky odvaze všech, kteří se do akce zapojili a z nichž drtivá většina zemřela dřív, než skončili rok 1942, nevedla československo-německá poválečná hranice poblíž Litoměřic.