Antické Athény jsou pod sněhem. Napadl i na jižních ostrovech země

ATHÉNY Počasí v Řecku by se podle meteorologů mělo zlepšovat díky přílivu teplejšího vzduchu od jihu. Přes den by mohly teploty vystoupit až k 12 stupňům nad nulou. Obavy naopak nyní panují ze záplav, protože v uplynulých dnech napadlo v Řecko velké množství sněhu. A to i na nečekaných místech, jako jsou ostrovy na jihu země. Na řadě z nich čelí místní obyvatelé mnohahodinovým výpadkům elektrického proudu a zamrzlé vodě v potrubí.