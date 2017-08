Antikonfliktní týmy z ulic Prahy 1 zmizí. Zbytečně zatěžují rozpočet, říká starosta

PRAHA Vedení Prahy 1 neplánuje prodloužit smlouvu s bezpečnostní agenturou zajišťující takzvané antikonfliktní týmy, které dohlížejí na dodržování pořádku před bary a restauracemi. Týmy se po prázdninách do centra vrátí, k začátku října skončí. Nelze však vyloučit, že radnice v budoucnu opatření opět zavede, říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Čtyři tříčlenné týmy do ulic vyslala radnice v květnu kvůli takzvanému protikuřáckému zákonu. „Dle mého názoru to splnilo účel, všem bylo vysvětleno, že se to nemá dělat, a pokud to budou dělat dále, tak už to není otázka pro radnici Prahy 1, ale pro policii a městské strážníky,“ uvedl starosta. Další udržování týmů by podle něho zbytečně zatěžovalo rozpočet městské části.

Podle Lomeckého se od začátku počítalo s fungováním týmů na přechodnou dobu několika měsíců po začátku platnosti protikuřáckého zákona. Očekávaný nárůst problémů v ulicích se podle něj potvrdil a opatření bylo účelné.

Smlouvu s agenturou městská část uzavřela na květen, červen a září a vyšla zhruba na 500 tisíc korun. Přes prázdniny týmy nepracovaly. I když po konci září radnice v opatření pokračovat nechce, Lomecký nevylučuje, že by se týmy mohly do ulic vrátit například na začátku příští turistické sezony.

Čtyři týmy se na měsíc do centra města vrátí v pátek, a to v obměněné podobě. Místo ze tří mužů se nyní budou skládat ze dvou mužů a jedné ženy. Ve všech týmech také musí být vždy alespoň jeden člen schopen anglicky, německy či rusky požádat kohokoliv, aby přestal porušovat zákony či vyhlášky.

Změna je reakcí na kritiku opatření na sociálních sítích. Podle kritiků radnice nemá právo pověřovat zaměstnance soukromé bezpečností agentury, aby zajišťovali pořádek v ulicích. Vedení radnice svůj krok ospravedlňovalo tím, že členové týmů nemají za úkol lidem aktivně v něčem bránit, ale jen je upozorňovat na porušování pravidel.

Týmy budou procházet ulicemi Dlouhá, V Kolkovně, Dušní, Kozí, Masná, Jakubská a Malá Štupartská, kde je situace s rušením nočního klidu nejhorší. Pochůzky budou vykonávat vždy od 23:00 do 04:00 každý čtvrtek, pátek a sobotu.

Počet případů rušení nočního klidu a porušení zákazu kouření se podle statistik městské policie meziročně v Praze výrazněji nezvedl. Zatímco celkový počet řešených přestupků pro rušení nočního klidu v metropoli mírně vzrostl z 2159 loni v červnu na letošních 2475, u porušení zákazu kouření strážníci zaznamenali pokles. V červnu loňského roku evidovali 1263 porušení zákazu v celé Praze a 217 v Praze 1. Letos v červnu to bylo 1204 v celém městě a 142 v centru.

Zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin a v dalších veřejných místech platí v Česku od 31. května. Za kouření v místech, kde je zakázáno, hrozí postih až 10 tisíc korun. Až 50 tisíc korun činí pokuta pro restauraci za nevyzvání kuřáka, aby cigaretu típnul nebo aby odešel.