Syrské dívenky se provdávají v Jordánsku. Někdy je rodiče prodají

Ammán Mezi syrskými uprchlíky v Jordánsku přibývá dívek provdaných ještě v dětském věku. Prokázaly to údaje ze sčítání obyvatelstva provedeného v Jordánsku. Zatímco v roce 2010 bylo mezi syrskými uprchlicemi 33 procent dívek provdaných ve věku mezi 13 a 17 lety, v roce 2015 jich už bylo 44 procent.

Jak napsala agentura AP, mezi uprchlíky přibývá rodin, které vdávají své dcery za úplatu, aby řešily svou finanční situaci. Jordánští zástupci při OSN to považují za trend, který poškozuje uprchlické rodiny i Jordánsko. Většina dívek provdaných v raném věku totiž ukončí předčasně školní docházku. Mnohé si berou Syřany jen o málo let starší a bez trvalého zaměstnání, což znamená, že pár upadá do chudoby. Je pravděpodobné, že v takových svazcích se narodí více dětí než v rodinách lidí, kteří manželství uzavírají v dospělosti. „Znamená to, že v Jordánsku bude stoupat počet obyvatel v míře, jakou si vláda nemůže dovolit,“ řekla generální tajemnice jordánské rady pro obyvatelstvo Majsún Zuabíová.



Údaje o předčasně uzavíraných manželstvích pocházejí ze sčítání obyvatelstva v roce 2015. Vyplývá z nich, že v království žije 9,5 milionu lidí, z nichž 2,9 milionu jsou cizinci. Skoro polovina z nich, 1,3 milionu, jsou Syřané. Pouze půlka z nich je registrována jako uprchlíci. Údaje o provdaných mladých Syřankách se týkají celé skupiny Syřanů, nejen zaregistrovaných uprchlíků.

I když mnohé rodiny ochotné provdat velmi mladou dceru pocházejí často ze syrského konzervativního jihu, kde je tento trend běžnější, přesto jsou údaje týkající se Syřanů v Jordánsku vyšší než údaje ze Sýrie.

Uprchlické rodiny často dívky neposílají do přeplněných škol z obav o možné napadení. Mladé ženy se tak věnují ručním pracím a ven vycházejí jen v doprovodu matek. AP uvedla jako příklad dívku, která se provdala v 15 letech a rozvedla v šestnácti. „Nudila jsem se a bylo mi smutno, chtěla jsem se vdát,“ řekla dívka, která nesouhlasila s prozrazením svého jména. Zájem o ni projevil mladý Syřan, kterého rodiče dívky nepovažovali za dostatečně vyspělého, ale jejich dcera prý na sňatku trvala.

Svatbu dojednal syrský právník, nikoli jordánský soudce, takže z hlediska jordánského zákona není platná. Podle místních zákonů musí mít žena v době sňatku nejméně 18 let, ale i jordánští soudci vydávají výjimky pro dívky už od 15 let.

Provdaná patnáctiletá Syřanka se s manželem přestěhovala do jiného jordánského města a v manželově rodině se z ní stala služka a její nezaměstnaný muž ji bil. Kvůli ostudě se odmítala rozvést, přiměl ji k tomu až otec. Krátce se pak zapojila do programu OSN na pomoc dětem. Uvažuje o dalším sňatku, ale s návratem do školy nepočítá, protože jí chybí pět let školní docházky.

Robert Jenkins z Dětského fondu OSN (UNICEF) v Jordánsku řekl, že vrátit děti zpět do škol, jakmile jednou uzavřou manželství, je velmi obtížené. „Naší prioritou je bránit předčasným manželstvím,“ sdělil. UNICEF se snaží poskytovat rodinám i dospívajícím náležitou podporu a přesvědčit je, aby se neuchylovali k předčasným sňatkům.