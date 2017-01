Apokalypsa. V Chile zuří největší požáry v historii, mají už 10 obětí. Hasí i americký Supertanker

Ohnivý živel zničil již přes 2900 kilometrů čtverečních porostů a dále se šíří. Ze 128 současných požárů se jich asi 77 nyní nedaří dostat pod kontrolu, uvedla agentura DPA.

Z prvních nejhůře postižených regionů Maule a O’Higgins v centrální a jižní části země se oheň dále šíří v obou směrech a ohrožuje i obydlené oblasti. Evakuováno bylo již několik tisíc lidí, například z obce Santa Olga s asi 5000 obyvateli, která leží asi 500 kilometrů jižně od metropole Santiaga. Požáry se na jih rozšířily také do regionu Bío-Bío, kde se podle chilského rozhlasu blíží ke dvousettisícovému městu Concepción.

Mezi oběťmi je pět hasičů a dva policisté. Minulý týden zahynul zemědělec, který narazil do stromu, když prchal před požárem. Tento týden zemřeli dva lidé ve svých domech, jeden z nich v obci Santa Olga (region Maule), která byla plameny zcela zničena. Druhá civilní oběť zemřela ve městě Lloicura v regionu Bío-Bío.

Boj s ohnivým živlem stěžují vysoké teploty, které sahají ke 39 stupňům, vyprahlá země po dlouhém suchu a vítr o rychlosti kolem 50 kilometrů za hodinu, který často mění směr.

Některé z požárů byly způsobeny žháři. Policie v této souvislosti zadržela již 21 podezřelých, několik z nich už obvinila. V jednom z nejpostiženějších regionů O’Higgins byli ze žhářství obviněni dva bývalí hasiči.

@GlobalSuperTank @mickeul16 pic.twitter.com/Nt9Bj9aiCQ The supertanker saved to the city of Llico in !!!