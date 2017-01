Apokalyptická chvála peněz. Gorillaz po šesti letech znovu čeří vody

„Když usínáš, strašáci z dálného východu chodí jíst lahodné ovoce z našeho stromu,“ zpívá se mimo jiné v písni Hallelujah Money. Hostující zpěvák Benjamin Clementine uklidňujícím hlasem verše spíše říká, než zpívá, a na každé slovo dává patřičný důraz. Na něj a na pozadí za ním jsou promítány rozličné výjevy, bez zdánlivé posloupnosti, ale s efektem, který vyvolává úzkost. Zpěvák stojí v něčem, co může připomínat zlatem vykládaný výtah Donalda Trumpa, a hudba je stejná - klaustrofobická, jako stísněné prostory výtahu. Video je sociálním a politickým komentářem, který chtějí Gorillaz zprostředkovat světu. Každý si z něj může vzít to své, ale rozhodně nejde o oddechovou muziku.

Zajímavé je, že samotná kapela v klipu vidět není až na basáka a zpěváka Murdoca. Ten není animovaný, jak je u kapely zvykem, ale pouhá loutka na špejli. Tím vzniká další ze série symbolů. Celé to završují na první pohled veselé záběry vztekajícího se animovaného SpongeBoba. Je to divné, je to zmatené, je to celé schválně a promyšlené. Skupina využila silného podnětu inaugurace Donalda Trumpa, aby do světa vyslala silně politickou píseň, která dost možná zvedne v příštích dnech vlnu kontroverze. V rámci vyznění celého díla by ale možná bylo vhodné mluvit o politickém komentáři s hudebním podkresem, než o písni jako takové. Těch se dočkáme na novém albu, které by, podle zpěváka Damona Alabarna, mělo vyjít snad letos.

Skupinu Gorillaz založil v roce 1998 zpěvák kapely Blur Damon Alabarn s grafikem Jamiem Hewlettem. Dosud vydali tři studiová alba a pět alb kompilačních. V roce 2006 vyhráli Grammy za nejlepší pěveckou popovou kolaboraci.