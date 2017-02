Arabové Trumpovi: Trváme na vzniku Palestiny, Netanjahu prosazuje apartheid

„Vyžaduje to srozumitelné a­spravedlivé uspořádání zaožené na dvoustátním řešení a založení samostatného Palestinského státu...v hranicích z roku 1967 a­hlavním městem Jeruzalémem,“ řekl v Káhiře generální sekretář Ligy Ahmed Abul Gheit po schůzce se šéfem OSN Antonbiem Gutteresem.



Liga arabských států tak reagovala na středeční tiskovou konferenci, na níž Trump spolu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem sice slibovali úsilí o obnovení mírových jednání, zároveň ale dali stranou variantu dvoustátního řešení.

S podporou umírněných arabských států přitom Trump údajně počítá a chce je do jednání zapojit. S jejich velvyslanci už ostatně jednal jeho zeť Jared Kushner.

Očekávané odsouzení přišlo ­od Palestinců. Vyjednavač Saíb Irikát řekl, že Netanjahu prosazuje apartheid, variantou k­němu by prý byl jedině demokratický a sekulární stát, v němž by měli stejná práva lidé všech vyznání. To by už ale nebyl Izrael státem židovským, na čemž jeho vedení i ­obyvatelé trvají.

Podobný názor jako Irikát vyjádřili i představitelé izraelské levice, například šéfka opoziční sekulární strany Merec Zahava Galová-Onová. Podle včera zveřejněného průzkumu si dvoustátní řešení konfliktu přeje 55 procent Izraelců.

Renomovaný izraelský komentátor Nahum Barnea pak odsoudil poslední Netanjahuovu větu na tiskové konferenci, že není většího podporovatele židovského státu než Trumpa. Burnea poukazuje na nárůst antisemitských útoků v USA: „Trump tomuto fenoménu otevřel dveře svými rasistickými komentáři, útoky na politickou korektnost, podněcováním krajní pravice a odmítáním odsoudit její antisemitská vyjádření. Takhle se podporovatel židovského státu nechová,“ napsal pro list Jediot Achronot.

Kdo naopak Trumpa ocenil, byl šéf krajně pravicové strany Židovský domov Naftali Benet. „Nová éra, nové myšlenky... gratuluji,“ napsal šéf partaje sázející na podporu osadníků.