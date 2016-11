Arabská koalice ohlásila dvoudenní příměří v Jemenu. Do obležených měst zamíří humanitární pomoc

Šíitští povstalci, kteří bojují proti ústřední jemenské vládě podporované arabskou koalicí, musí podle prohlášení koalice pod vedením Saúdské Arábie umožnit přísun humanitární pomoci do obležených měst, jakým je například Táizz. Pokud se tak stane, koalice podle prohlášení příměří prodlouží.



Šíitští rebelové obsadili v roce 2014 jemenskou metropoli Saná a pak postupovali do dalších částí země. Loni v březnu se do bojů na straně jemenské vlády a prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího zapojila arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií.

