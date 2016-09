Armáda EU je po brexitu ve hře. Podle německého velvyslance se Britové společnému vojsku bránili

LN: Německo na summitu NATO ve Varšavě oznámilo, že převezme velení mnohonárodnostního praporu v Litvě. Kancléřka Angela Merkelová apelovala na členy Aliance, aby navýšili své rozpočty na armádu. Znamená to obrat v německé bezpečnostní politice?

Ne, je třeba v tom vidět spíše přizpůsobení se nové bezpečnostní a politické situaci, v níž se Německo stejně jako ostatní země Aliance ocitlo. Chceme zvýšit výdaje na obranu s ohledem na deklarovaný cíl NATO – dvě procenta HDP. Konkrétně jde ale také o vytvoření smíšených praporů v Polsku a Pobaltí, které jsou mimo jiné reakcí na ruskou agresi na Krymu a na východní Ukrajině. Chtěl bych ale zdůraznit, že Německo vždy zastávalo princip, že armáda a politika by měly jít ruku v ruce. Takže na jedné straně budovat obranný potenciál NATO, na druhé straně hledat dialog s Ruskem.

LN: Nejen z Česka, ale i z Maďarska zazněla myšlenka vytvoření evropské armády. Jak se k tomu staví Německo?

Již léta se zasazujeme o další kroky k vytvoření evropské armády. Téma je to čím dál důležitější a kvůli zhoršení bezpečnostní a politické situace na východě Evropy a na Blízkém východě dostává novou dynamiku. Evropa po referendu o brexitu hledá témata, která občanům ukážou, k čemu je Unie dobrá, proč ji potřebují. Platí to zejména o bezpečnosti a ekonomice. Dalšímu prohloubení společné obrany EU se dosud nejvíce bránili právě Britové.

Německo usiluje o vybudování stálého hlavního velitelství EU, intenzivnější spolupráci ve zpravodajství a sestavování situačních zpráv a vzájemnou pomoc evropských armád v dopravě a logistice. Posilovat se musí i evropská spolupráce ve výzbroji a také například v kybernetické obraně.

LN: Mělo by jít jen o spolupráci armád, nebo o společné velení?

V Bruselu již existuje Operační centrum a Německo vždy zastávalo názor, že by mělo dostat silnější kompetence. K tomu, kam až daleko evropská armáda půjde, si musí členské země vypracovat konkrétní představy a ty si pak mezi sebou vyjasnit.

LN: S bezpečnostní politikou nesouvisí jen armáda, ale i policie. V říjnu začne platit nová smlouva o policejní spolupráci mezi Českem a Německem. Co bude policistům na obou stranách hranice umožňovat?

Smlouvu loni podepsali ministři vnitra a jde o akt, který nahradí starou úmluvu, jež byla uzavřena v roce 2000, tedy ještě před vstupem Česka do EU. Za těch patnáct let se samozřejmě mnohé změnilo. Obsahově tato smlouva, mimochodem jedna z nejmodernějších, které německá policie má, pokrývá řadu témat. Potírání organizované kriminality, obchod s drogami a také terorismus.

V praxi umožní například vykonávat smíšené hlídky na obou stranách hranice nebo provádět policejní akce ve vlacích, které překračují hranice.

LN: O víkendu proběhnou v Ostravě Dny NATO, kde je Německo „zvláštní partnerský národ“. Co přesně si pod tím máme představit?

Každým rokem je partnerem jiná země, letos tato role připadla Německu. Dnů NATO se zúčastní i mnoho jiných členů Aliance, partnerská země však dostává velký prostor a má možnost představit celou širokou paletu svých sil, a to jak civilních, tak vojenských. V tom s Českem velmi rozsáhle a úzce spolupracujeme. Je důležité ukázat, jak se tyto složky propojují a doplňují. Proto chceme prezentovat nejen armádu, ale i policii, celní správu, Červený kříž nebo Technisches Hilfswerk, Službu technické pomoci.

LN: Zrovna tato organizace u nás neexistuje. K čemu slouží?

Je to státní organizace pro civilní obranu, která je nasazována při těžkých krizích a katastrofách, jako jsou záplavy nebo zemětřesení. Pomáhá zachraňovat lidské životy, ale podílí se například i na odstraňování ropných havárií. A to nejen doma, ale i v zahraničí. Práci Technické pomoci koordinuje ministerstvo vnitra. Zajímavostí je jistě to, že funguje na dobrovolné bázi. Naprostá většina z 80 tisíc příslušníků vykonává svou práci doma i v zahraničí bez nároku na odměnu.

LN: Na co byste diváky do Ostravy nalákal?

K vidění toho bude jistě dost, i zajímavá technika, vždyť jde o velkou show, kterou navštíví odhadem 200 tisíc lidí. Zmínil bych třeba stíhačky Eurofighter nebo bojový vrtulník Tiger. Bundeswehr bude prezentovat i modernizovaný tank Leopard II. Německo představí také civilní techniku – vozidla Červeného kříže, čluny nebo jednotky pro přípravu pitné vody.

Chceme techniku předvést v akci, na své si určitě přijdou rodiče i děti. Nepůjde o pouhou výstavu, takže dotýkání je samozřejmě povoleno.